Přibyslav –Skokovým pohárem Vysočiny začaly 1. září v Přibyslavi tradiční podzimní Přibyslavské slavnosti spojené s Mlékárenským dnem.

V pátek 6. září oslaví kulturní dům Přibyslav už 50 let od doby, kdy byl poprvé otevřen. Koná se zde výstava výstava 50 let KD Přibyslav (výstava prací dětí, videoprojekce) a v 19hodin se koná Benefiční koncert určený na na opravy kostela Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Slavnosti vrcholí v sobotu 7. září na Bechyňově náměstí, v radničním sklepení a farní stodole. V době 8 do 14 hodin je prodej mlékárenských výrobků na náměstí. V 8:45 hodin je zahájení 28. ročníku Mlékárenského dne v Přibyslavi.