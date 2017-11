Přibyslavsko : Pětasedmdesát hodin bez elektřiny

Přibyslav – Celých pětasedmdesát hodin se museli obejít bez elektřiny obyvatelé dvou místních částí Přibyslavi, Ronova nad Sázavou a České Jablonné. A to ještě ve středu v poledne nebylo jasné, kdy se dodávka elektřiny obnoví.

Vichřice na Vysočině.Foto: Deník / Loskot Jaroslav

„Chápeme, že větrná smršť byla extrémní a že všichni, kteří se podíleli na odstranění škod, vyvinuli maximální úsilí. Všechno nejde vyřešit najednou. Energetici pracovali na odstranění poruch i v noci. Jen bychom na městském úřadě do budoucna uvítali podrobné a zasvěcené informace, jak opravy energetických sítí postupují. Protože starosta města nebo obce je první v dosahu, na něhož se občané obracejí s dotazy,“ konstatoval na úvod starosta Přibyslavi Martin Kamarád.

V Ronově nad Sázavou se ještě ve středu museli obyvatelé obejít bez elektřiny, někteří tím pádem bez světla i tepla celé dopoledne. V České Jablonné bylo ještě ve středu v poledne bez elektřiny patnáct domácností. „V Ronově se konkrétně jedná o jeden bytový dům, kam jsme půjčili naftový agregát. Ostatní nemovitosti jsou na tom poměrně líp, protože na venkově mívají rodinné domky většinou záložní zdroj tepla,“ podotkl starosta.

Konkrétně v Ronově jsou ale hned dva výrobní provozy, které již od pondělí počítají ztráty. Například výrobna papírových kartonů a obalů Apoly s.r.o. „Bez elektřiny jsme od pondělí. Město nám půjčilo aspoň záložní zdroj, takže nemusíme být bez světla a můžeme si přitopit, ale výroba stojí,“ popsal ve středu v poledne situaci jednatel společnosti Apoly Josef Křesťan. Jak konstatoval, působí odstávka výroby společnosti značné škody směrem k zákazníkům.

„Naši odběratelé, kteří jsou v regionech, kde elektřina funguje, naši situaci dost těžko chápou. Navíc tito odběratelé mají partnery v zahraničí, kteří už vůbec nechápou, že někde v Česku jsou bez proudu. Zatím nám to odběratelé tolerují, ale nebudou k nám vstřícní dlouho,“ posteskl si Josef Křesťan s tím, že by se čistě teoreticky mohlo stát, že pokud odstávka elektřiny bude trvat ještě několik dnů, přijde společnost o zákazníky. Podobně je na tom v Ronova nad Sázavou akciová společnost Amylon. Přibyslavská firma ACO byla bez proudu celé pondělí.

„Fungovalo pouze IT oddělení na záložní zdroj, aby bylo možné chránit důležitá data. Internet nefungoval, stejně jako celý provoz, což samozřejmě bude znamenat ztráty,“ konstatoval místostarosta Přibyslavi Michael Omes, který v ACU pracuje.

Ztráty měla i mlékárna Pribina v Hesově, která mohla v pondělí zajistit sotva třetinový výkon pomocí naftového agregátu.

Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda je v takové situaci nejhorší nejistota.

„Myslím, že by bylo potřeba, aby energetická společnost ČEZ byla na takovou krizovou situaci lépe připravena a využívala k zasílání informací například hasiče a jejich krizový systém. Protože je celkem humorné, když ČEZ v neděli v 16 hodin odpoledne informuje, že zřizuje linku pro starosty měst a obcí, ale vzhledem k tomu, že u nás v Přibyslavi elektřina vypadla v neděli po osmé ráno, nešly telefony ani e-maily, nemohli jsme linku využít. Informace jsme získávali oklikou, občany informovali pomocí SMS zpráv a pomocí amplionu,“ popsal komunikační problémy starosta Kamarád. Jak dodal, jakmile energetické martyrium skončí, zašle společnosti ČEZ dopis a pokusí se sjednat informační schůzku.

„Nicméně, situace ukázala, že v takové situaci, jako je vichřice o síle 127 kilometrů za hodinu, se může stát cokoliv. Je to poučení do budoucna. Občané by na to měli být připraveni každý sám za sebe. Město může pomoci jen v nutných případech, například seniorům v pečovatelských domech,“ zdůraznil starosta.

Společnost ČEZ Distribuce v noci z úterý na středu odvolala kalamitní stav ve zbývajících šesti krajích z původních osmi, kde platil od neděle kvůli množství poruch na napětí způsobeným silným vichrem. Energetikům se podle mluvčí ČEZ Soni Holingerové podařilo po nedělní vichřici opravit všechny poruchy na vedení vysokého napětí, bez elektřiny tak zůstávají jen desítky domácností.

Jak doplnila, odběratelé, kteří zatím ještě zůstávají bez proudu, by k němu měli být připojeni co nejdříve. Firma současně předpokládá, že ještě budou hlášeny nějaké poruchy na vedení nízkého napětí, ale měly by se týkat jen rekreačních objektů a osad.