Přestože na ojíněné rostliny a škrabání zamrzlých oken aut si už pomalu budeme muset zvykat, na příštích pár dní meteorologové mráz na Vysočině nehlásí. Víkend by měl být naopak poměrně teplý.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.