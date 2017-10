Přijdeme o nejlepší autobus, stěžují si obyvatelé Ledečska

Ledeč nad Sázavou - Kraj Vysočina chystá od roku 2019 nový integrovaný systém veřejné dopravy. Hustota dopravy se má zvýšit, spoje budou kvalitnější. V Ledči nad Sázavou se ale neradují. Přijdou o výhodný autobus do Havlíčkova Brodu. Podle Kraje Vysočina ale autobus nahradí mnohem lepší vlak.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Karel Pech

„V současnosti zpracované jízdní řády budou sloužit jako zásadní podklad pro veřejnou soutěž. I když zástupci Kraje Vysočina údajně jednotlivá města i obce na připravovanou změnu dopravy upozorňovali, většina starostů mikroregionu se s prvním návrhem zpracovaných jízdních řádů seznámila až na setkání se zástupci kraje a zhotovitelem návrhu na setkání 27.2.2017 u nás v Ledči nad Sázavou. Na velmi bouřlivém jednání, kdy starostové reagovali na návrhy v jízdních řádech, které neakceptovaly základní léty zažitá pravidla,“ informoval starosta Ledče Zdeněk Tůma.

Starostům na Ledečsku se nelíbilo například, že nové spoje nerespektují pracovní dobu v Kovofiniši, který je na Ledečsku největším zaměstnavatelem, začátky a konce vyučování ve školách a další místní pravidla. Největším šokem pro všechny přítomné však byl návrh na zrušení přímého autobusového spoje z Ledče do Havlíčkova Brodu. Tento byl pro občany Ledče nahrazen vlakem, případně alternativním autobusovým pouze do Světlé nad Sázavou a následně s přestupem na vlak a dopravu na vlakové nádraží v Havlíčkově Brodě. „No mě se to samozřejmě nelíbí. Dostat se do Havlíčkova Brodu není jen tak a s přestupem ve Světlé je to výlet na půl dne,“ reagovala například Marie Svobodová z Ledče. „Je to zbytečně komplikované. Do Brodu je to pro nás 40 kilometrů. Jednoznačně je pro nás i okolní obce výhodnější autobus bez přestupu. To nemluvím o seniorech, kteří cestují do Brodu do nemocnice,“ konstatoval starosta obce Bělá Pavel Lhoťan.

Zrušení autobusu bylo pro všechny přítomné starosty nepřijatelné a vyzvali úředníky k nápravě. Starosta Zdeněk Tůma o celé situaci informoval občany Ledečska na městských webových stránkách. Na jednání Mikroregionu Ledečsko byly předány písemné připomínky jednotlivých starostů k návrhům jízdních řádů a tyto opět s vyslovením rázného nesouhlasu se zrušením přímého autobusového spoje do Havlíčkova Brodu zaslány 10. května na příslušný odbor Kraje Vysočina. Po delší pauze, jak říkají starostové, koncem srpna a na začátku září zaslána nová verze návrhu jízdních řádů společně s pozváním na jednání, tentokráte do Světlé nad Sázavou. Jednání se uskutečnilo 19. září, avšak jeho průběh byl velmi obdobný tomu únorovému setkání.

Podle ledečských radních skoro žádná z připomínek nebyla akceptována a tedy ani zachování přímého spoje mezi Ledčí a Havlíčkovým Brodem. „Bohužel zhotovitele řádů nepřesvědčila nutnost zavedení přímého spoje ani pro staré a nemocné občany, kteří tyto spoje využívají při cestě do nemocnice ani pro matky s dětmi a školáky, kteří takto budou nuceni nejen několikrát přesedat, ale cestovat autobusem téměř přes celý Havlíčkův Brod,“ konstatovali starostové z Ledečska a poukazují na fakt že naopak přímý spoj třeba z Chotěboře do Havlíčkova Brodu určitě nikdo nezrušil. „Na začátek bych chtěl uvést, že není pravda, že město Ledeč nad Sázavou přichází o přímé spojení s Havlíčkovým Brodem,“ reagoval Pavel Bartoš, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina.

Jak upřesnil, přímé spojení se uskuteční zavedením přímé linky osobních vlaků ve směru Ledeč – Světlá nad Sázavou Sázavou – Havlíčkův Brod. Ze směru od Ledče bude podle bartoše nově umožněno obsloužení výhodně umístěné zastávky Světlá nad Sázavou – město, která umožní rychlou dopravu do centra města.

„Na lince budou nasazeny moderní motorové vozy Stadler. Vlaky budou klimatizované, nízkopodlažní s možností přepravy dětských kočárků a jízdních kol. Na rozdíl od autobusů budou vybaveny toaletou. Jízdní doba vlaku z Ledče n. Sázavou do Havlíčkova Brodu bude nově činit 44 minut, tudíž bude o 14 minut rychlejší než nyní přímý průměrný autobusový spoj na dané relaci,“ popsal Pavel Bartoš další výhody pro cestující. Cesta vlakem nebude dražší než autobusem. „Dle plánu bude zavedeno 12 párů přímých spojů v pracovní dny a 8 párů spojů o sobotách a nedělích. Nově tímto řešením doprava bude díky přímím vlakům z Ledče nad Sázavou do Havlíčkova Brodu řešena i o víkendu,“ zdůraznil Bartoš.

Obsluha obcí mezi městy Ledeč a Světlá nad Sázavou bude samozřejmě zajištěna autobusy na lince Ledeč. Nad Sázavou – Vilémovice – Světlá nad Sázavou. Pro cestující do Havlíčkova Brodu bude umožněn komfortní přestup na rychlík ve Světlé.

„Tím, samozřejmě nebudeme cestujícího z obcí Ostrov, Vilémovice a podobně nutit chodit na jejich železniční zastávku na vlak, i když teoreticky budou moc využít i tuto možnost, ale dané obce obslouží autobus, který zajistí jejich přímou dopravu ve směru jejich cesty a pro cestujícího, který jede přes Světlou nad Sázavou na Havlíčkův Brod, dle údajů z odbavovacích zařízení dopravců se jedná asi o jednoho 1 cestujícího denně jak z Vilémovic, tak i z Ostrova, a to v silný měsíc, bude umožněn krátký přestup na vlak ve Světlé nad Sázavou. Autobusy v úseku ve Světlé nad Sázavou do Havlíčkova Brodu jsou také zajištěny, ale již nebudou koncipovány jako dosud,“ podotkl Bartoš s tím, že není možné porovnávat se stávajícím stavem drážní dopravy mezi Ledčí nad Sázavou a Havlíčkovým Brodem.

„Nyní totiž cestující jede z Ledče nad Sázavou zastaralým vozem (810) a musí ve Světlé nad Sázavou přestupovat a cestující ze Světlé nad Sázavou by musel jít mimo město na nádraží, což v návrhovém stavu vše odstraňujeme, to znamená moderní nízkopodlažní vozidlo, cesta bez přestupu, což je výrazně rychlejší než nyní autobusem a obsluhujeme železniční stanici Světlá nad Sázavou, město,“ dodal Bartoš.