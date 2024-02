Tak to jsme vedle. Co to přesně znamená, redaktorka Deníku marně loví v paměti. Jak žákyně dodává, matematika je její oblíbený předmět. Za nejlehčí disciplínu považuje geometrii. Na přijímací zkoušky se připravuje svědomitě, ale trému má. „Matematika je věda, naučit se nedá. Souhlasíte s tím?“ zkoumá Deník názory žáků. „To určitě ne,“ zní odpovědi.

Deník navštívil ve škole hodinu matematiky pro devátý ročník. Žádný stres, klid a pohoda. Školačky, většinou dívky, se v klidu usmívají. Ve třídě panuje příjemná atmosféra. Učí usměvavý učitel Martin Kučera. Budoucí studentka Amálie Vítková řeší u tabule početní příklad. Zvládá to s přehledem. Podle učitele je to dneska na výbornou. „Krátila jsem lomený výraz,“ vysvětluje úspěšná žákyně Deníku.

Podle ředitele školy Petra Jakeše není žádné překvapení, že štocká škola u přijímacích zkoušek slaví úspěchy, ale trvalý jev, který vedení školy sleduje už dlouho. Už od roku 2016. „To jest od začátku jednotných přijímacích zkoušek. Naši žáci si u nich vedou nadprůměrně,“ říká ředitel. Jak dodá, škola získává od Cermatu výsledky a podle nich ředitel ví, jak si škola ve Štokách stojí.

Základní škola ve Štokách V roce 2019 škola slavila sto let. Učí se v ní 222 žáků ve dvanácti třídách. Je to devítiletka.

Na druhém stupni učí češtinu dva zkušení pedagogové, další dva učí matematiku.

Škola má k dispozici sportovní halu, moderní hřiště, školní jídelnu a družinu. Ředitel školy je Petr Jakeš. Ten si vede i další statistiky založené na údajích Národního testování žáků devátých tříd vytvořené společností SCIO. Tady podle Jakeše patří štocká škola v českém jazyce mezi deset procent nejlepších, v matematice mezi dvacet procent nejlepších.

Podle ředitele Jakeše si škola tuto statistiku vede jen u předmětů, ze kterých skládají žáci zkoušky na střední školy. Tedy češtiny, matematiky a angličtiny. „Matematiku vyučujeme běžným způsobem. Bez experimentů, ale učitelé mají zcela volnou ruku, jakou strategii výuky uplatní,“ konstatuje ředitel s tím, že velkou část úspěchu tvoří tandem učitel a žák a pozitivní vztah žáků k učení a škole vůbec.

„Nás opravdu zajímá, jak se žáci ve škole cítí. Chceme znát zpětnou vazbu. Na konci školní docházky žáci vyplní dotazník, co se jim ve škole líbilo a co ne. Mohu vám výsledky ukázat. Nejvíc kladných odpovědí se týká kvalitní výuky, dobrých pedagogů a toho, jak je škola připravila na studium,“ říká ředitel a ukazuje Deníku výslednou statistiku.

Důležitý je podle ředitele Jakeše i přístup rodičů. „Vždycky vysvětlím žákům, že ve hře o jejich budoucnost je pomyslný míč hlavně na jejich straně hřiště. A je hlavně na nich, jestli se chtějí učit a naučit. My jim k tomu poskytneme všestrannou podporu,“ zdůrazní ředitel s tím, že spolupráce školy s rodiči je na vysoké úrovni, byť ne všichni absolventi štocké školy touží studovat. Někteří si vybírají i učební obory. „Nejde přece o to, nutit žáka studovat za každou cenu, když i učební obory nabízejí velké šance na trhu práce,“ poznamená.

Před přijímacími zkouškami na střední školu je podle ředitele důležitá i příprava. Škola zajišťuje pro žáky zvláštní cvičení z češtiny a matematiky. Tady je podle ředitele zájem mezi uchazeči o maturitní obory o hodiny matematiky stoprocentní.

Co jde a nejde žákům školy ve Štokách u přijímaček z matematiky?Zdroj: Deník/Erika Nováková Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí. Podle ředitele Petra Jakeše je to ale tabulka, kterou nelze brát na sto procent, je jen vzorová, protože porovnává různé školy napříč republikou, kde každá má poněkud jiné podmínky a výukový systém. Zdroj: prijimacky.ai a Cermat

Výsledků místní školy si váží i starosta městyse Pavel Královec. „Je to škola s dobrým vedením a skvělými výsledky. Ze strany městyse má veškerou podporu," reaguje na úspěchy školy první muž městyse. Školu si pochvalují i rodiče. „Pokud vím, děti jsou ve škole spokojené. Dokonce tam chodí samy i na brigády, když je potřeba. To, že dobré výsledky může mít jen škola ve velkém městě je mýtus. Já si myslím opak,“ zdůrazňuje například místní Alena Kučerová.

Podle ředitele Jakeše nezáleží ale u dobré pověsti školy jen na počtu budoucích studentů. „Důležité pro nás je i to, zda se naši absolventi někdy do školy vrátí, aby se pochlubili, co se jim v životě povedlo. I to, že naši školu vyhledávají i žáci z okolních měst. A že se dokonce daří do výuky úspěšně zapojit i žáky, kteří měli jinde problém s učením nebo chováním,“ zdůraznil ředitel štocké základní školy.