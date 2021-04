Talentové přijímací zkoušky jsou na pelhřimovské škole online již druhým rokem. „Rodiče, od kterých nám přijde přihláška, kontaktujeme, domluvíme si termín a pak tříčlenná komise vyzkouší žáka ze zpěvu a rytmu na dálku přes nějakou aplikaci,“ popsal systém online přijímaček zástupce ředitele Základní umělecké školy Pelhřimov Michal Bezstarosta.

I přes současné komplikace v souvislosti s koronavirem mají děti o studium na této škole zájem. „Jak jsme se báli, že třeba někdo bude v této době takový zhrzený, tak se hlásí dost dětí. O hudební obor mají děti zájem velký. A letos máme dokonce i hodně přihlášek na housle a klavír,“ sdělil Bezstarosta.

Dodal také, že tento způsob je naprosto dostačující a funkční. „Už jsem to takhle dělali loni a koho jsme přijali, tak nemáme pochybnost, že by ten talent neměl,“ zasmál se zástupce ředitele.

Na druhou stranu nad osobní kontakt není. „Samozřejmě je lepší, když přijímačky probíhají přímo ve škole, protože se pak s dětmi můžeme ještě pobavit o nástroji a je to takový milejší. Dítě se podívá do školy, pozná učitele a my zase poznáme rodiče,“ dodal Michal Bezstarosta.

Odsouvají termín

Vyplněnou přihlášku mohou posílat zájemci i do Základní umělecké školy Františka Drdly ve Žďáře nad Sázavou. Tam ale zatím není jasné, jak bude další fáze přijímaček vypadat. „Zvolili jsme na to dva nejzazší termíny a předpokládáme, že situace už nějaké potkávání umožní. Pokud to ani v květnu nebo červnu nepůjde, tak se budeme muset spojit s rodiči například přes skype a dítě vyzkoušet na dálku,“ krčila rameny ředitelka žďárské školy Dana Foralová.

Podobný postup zvolili i v Třešti, kde letos otevírají nový literárně dramatický obor. I tam se tedy bude organizace přijímacích zkoušet odvíjet od aktuální epidemické situace. „S rodiči, kteří nám zašlou přihlášku, si na poslední týden v květnu sjednáme schůzku. Pokud to nebude možné, tak se s rodiči spojíme alespoň na dálku přes počítač,“ řekla ředitelka tamní základní umělecké školy Lenka Meister.

Ve výtvarném oboru mají děti spolu s přihláškou poslat i obrázek na téma Co mám nejraději. Ten pak o jejich přijetí rozhodne.

S přihlašováním svých dětí na Základní uměleckou školu v Žirovnici nemusí rodiče chvátat. „U nás je stejně rozhodující až září. Děti totiž mají všelijaké kroužky, takže to různě ladíme. U nás je to tak zaběhnuté,“ řekl ředitel Zdeněk Zadražil.