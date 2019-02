Havlíčkův Brod /FOTOGALERIE/ – První havlíčkobrodské sportovní hry dětí a mládeže se konaly v roce 2014. Letošní ročník je už 4. v pořadí. Letos sportovní slavnost začne 6. června, vlastní soutěže až o den později. Zúčastní se jich i mládež ze spřátelených měst Slovenska, Nizozemí a italského Brixenu.

Akce se účastní stovky mladých sportovců z více než desítky základních škol celého Havlíčkobrodska. V rámci sportovního klání mají možnost změřit si síly v různých atletických soutěžích, ale také ve hře šachy nebo stolním tenise. V rámci sportovního vyžití budou mít malí atleti zdarma vstup do krytého bazénu v Kotlině.

„Inspirací pro uspořádání těchto her bylo naše partnerské město Spišská Nová Ves, kde jsou takové sportovní hry už tradicí,“ prozradila na počátku tradice sportovních her za Kraj Vysočina bývalá poslankyně za ODS, extarostka Havlíčkova Brodu Jana Fischerová.



Podle jejího názoru tak děti dostávají možnost nejen se sportovně vyžít, ale také se navzájem poznat a navázat nové kontakty. Na organizaci her se podílí i řada sponzorů, pro větší děti je každoročně připravený i kulturní program. V minulých letech například diskotéky pro náctileté. Doprovodnou soutěží pro žáky havlíčkobrodských základních škol je každý rok soutěž v technických dovednostech, kterou připravují například studenti Střední průmyslové školy stavební akademika Stanislava Bechyně v Havlíčkově Brodě.



Dětských sportovních her se účastní i známé osobnosti, například to byla lyžařka Kateřina Neumannová. Město sportovní klání pořádá s cílem přivést děti k aktivnímu pohybu. Zvýšit jejich sportovní motivaci a umožnit jim změřit své síly s ostatními a přispět tak v neposlední řadě k prevenci různých negativních jevů, jako je alkohol a drogy. Podle medailistky z Olympijských her Šárky Kašpárkové o tom, jak budou mít děti rády pohyb, rozhodují rodiče. „Děti mají rády pohyb. Je to přirozená vlastnost. Dnes v tom obrovskou roli hrají rodiče, kteří se asi snaží, aby děti chodily na kroužky, ale chybí jim pohyb mimo školu nebo kroužky,“ konstatovala sportovkyně.