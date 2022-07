O přímé spojení autobusem z Havlíčkova Brodu do Chrudimi a Pardubic teď přišli na Chotěbořsku. Pardubický kraj už autobus dotovat nechce. Linka skončila. Vyženeme lidi do aut, varuje starosta Libice nad Doubravou Václav Venhauer. Podle Kraje Vysočina však linka úplně nezanikne.

Hostinský v Sobíňově skončil, hospodu zachránila obec. Stejně se chovají i jinde

Jak jet z Chotěboře do Pardubic



• Osobní vlak z Chotěboře s jedním přestupem v Hlinsku

• Osobní vlak s přestupem v Havlíčkově Brodě, na rychlík do Kolína, a pak na vlak do Pardubic.

• Autobus s přestupy ve Sloupně a Ždírci nad Doubravou

• Autobus s přestupy v Habrech, Golčově Jeníkově a Kolíně

• Autobus s přestupy v Třemošnici a Heřmanově Městci

• Autobus s jedním přestupem ve Ždírci nad Doubravou



Zdroj: Jízdní řády

Nyní jezdí z Chotěboře do Pardubic jen vlak s přestupem v Hlinsku či dvojím přestupem v Havlíčkově Brodě a Kolíně. Nebo autobusy. Například jeden s dvojím přestupem v Třemošnici a Heřmanově Městci. Další s přestupem ve Ždírci nad Doubravou.

Z veřejné dopravy na Chotěbořsku je problém. To si myslí Aleš Vencelides z Chotěboře. „Každý nemá doma auto a nemůže řídit. Hlavně staří a nemocní,“ prohlásil chotěbořský hasič. Totéž si myslí i Milan Knob. „Nesmysl úředníků, který lidem komplikuje život,“ podotkl.

Lukáš Staněk ze Sobíňova proto už jezdí jen autem. „Cesta vlakem do Pardubic je komplikovaná už dlouho. Když ruší autobusy, je to ještě horší,“ vysvětlil, proč veřejnou dopravu vyřadil ze života.

Podle Venhauera, starosty Libice a předsedy Svazku obcí Podoubraví, jde o autobusy na lince Havlíčkův Brod – Chotěboř – Ždírec nad Doubravou – Trhová Kamenice – Chrudim – Pardubice. Ty, které ještě loni jezdily až do Hradce Králové.

Obyvatelé Chotěbořska mají léta vazby na Pardubický kraj. Jezdí tam za prací, k lékaři nebo do škol.

O zrušení linky Havlíčkův Brod – Pardubice se zástupci Svazku obcí Podoubraví dozvěděli v Jihlavě. „Pardubický kraj už prý nechce přispívat na provoz linky přes Vysočinu. Jenže od nás není možné se bez přestupu dostat do Chrudimi nebo do Pardubic,“ konstatoval Venhauer.

Podle mluvčího Pardubického kraje Dominika Bartáka na provoz linky Brod – Pardubice přes Vysočinu nepřispívá Pardubický kraj od června. „Na našem území máme obslužnost zajištěnou,“ zdůraznil Barták.

Situace na silnicích se zhorší

Jak dodal, Kraj Vysočina byl informován už před čtyřmi lety. „Loni na podzim jsme nabídli, že je možné vybrané spoje na Hlinsko do Chrudimi a Pardubic přetrasovat kratší cestou přes Ždírec nad Doubravou. Vzhledem k připravované rekonstrukci silnice u Ždírce musíme možnost prověřovat,“ doplnil mluvčí Barták.

Odříznuti od světa: v Modletíně už autobusy nestaví. Odepsali nás, říká starosta

Cestování na Pardubicko se zlepší snad do dvou let. V letech 2023 až 2024 chystají dráhy modernizaci vlaků na trase z Havlíčkova Brodu do Pardubic bez přestupu v Hlinsku. „Do té doby je doprava do Pardubic nedostupná a vyženeme lidi do aut. Situace na silnicích se zhorší,“ upozornil Venhauer.

Dobrou zprávou je, že autobus na trase do Pardubic zřejmě nezanikne. Podle Pavla Bartoše, vedoucího oddělení dopravní obslužnosti Kraje Vysočina, začne autobus znova jezdit na přelomu léta a podzimu. „Autobus pojede už od konce srpna. Nejdřív přes Hlinsko. Až skončí rekonstrukce na silnici ve Ždírci nad Doubravou, pojede přes Ždírec, ale už ne přes Hlinsko,“ vysvětlil Bartoš. Podporu autobusové linky podle Bartoše Vysočina ukončí hned, jak začnou jezdit nové přímé vlaky z Brodu do Pardubic.