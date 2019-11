Přístavba zimního stadionu v Ledči má být hotová letos

Ledeč nad Sázavou – Do konce letošního roku by měly trvat práce na přístavbě zimního stadionu v Ledči. Práce provádí ledečská firma WANDEL CZECH s.r.o. Cena za dílo přesahuje 11 milionů korun plus 21 procent DPH.

Zimní stadion v Ledči pojme až 250 lidí. | Foto: Deník/Archiv