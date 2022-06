Přituhuje: do sběrného dvora v Havlíčkově Brodě jen s kartou a občankou

Jedna domácnost přijela do sběrného dvora během tří měsíců s odpadem skoro padesátkrát. Přitom bydlí v paneláku. Odpadových karet je vydáno málo a lidé si je půjčují. Proto brodští radní bouchli do stolu a zpřísnili pravidla. Od prvního července do sběrného dvora v Brodě jen s kartou a občankou.

Karta do sběrného dvora. | Foto: se souhlasem města Havlíčkův Brod

Od ledna se změnily podmínky pro vstup do obou sběrných dvorů města a lidé se musí při vstupu prokázat odpadovou kartou. „Doposud však bylo vydáno jen přes čtyři tisíce odpadových karet,“ konstatoval místostarosta Zbyněk Stejskal. Ten už dříve upozornil Deník na skutečnost, že si někteří lidé v Brodě udělali z odvozu odpadu zvláštní živnost jako takzvaní odpadoví koně a ve dvoře ukládají odpady za někoho, kdo by musel za uložení platit. „Například během prvních tří měsíců roku dokázala jedna domácnost žijící v bytě na sídlišti navštívit sběrný dvůr devětačtyřicetkrát. Zaznamenali jsme i četné vstupy u některých lidí, co mají v místě bydliště sídlo nebo provozovnu pro podnikání,“ upřesnil místostarosta. Odpadová karta je způsob, jak tomu bránit. Ne všichni v tom však vidí výhodu. „Omezit možnost legálně uložit odpad znamená černou skládku. Nepořádek se bude místo ve dvoře válet po lesích,“ poznamenal živnostník Martin Beránek. Brigáda na léto: zájem o ně je na Havlíčkobrodsku letos malý Při kontrolách přímo ve sběrných dvorech úředníci zjistili, že dochází k půjčování odpadových karet obyvatelům z okolních obcí nebo podnikatelům. „Lidé, kteří se tak chovají, vystavují se nebezpečí zablokování odpadové karty,“ zdůraznil Stejskal. Karta je přenosná pouze v rámci jedné domácnosti. Proto od 1. července je vstup do sběrných dvorů umožněn lidem výhradně jen s odpadovou kartou a občanským průkazem. Občanský průkaz bude sloužit k ověření trvalého pobytu z důvodu aby lidé přestali sběrný dvůr zneužívat.

