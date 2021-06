Byli to tři kamarádi, Matěj Marek z Rozňáku, Petr Ježek z Knyku a Filip Lančarič z Havlíčkova Brodu, kteří tehdy objevili olejovou skvrnu na přítoku Štičího rybníka nedaleko Knyku a přivolali hasiče a policii.

Díky nim tak byla zaznamenána a posléze i podchycena rozsáhlá ekologická havárie, kterou způsobili zloději nafty navrtáním naftovodu společnosti Čepro.

„V lese jsme chtěli tábořit a když jsme šli k potoku pro vodu, překvapil nás zápach a všimli jsme si olejových skvrn na hladině. Nejprve jsem volal mámě a pak hned hasičům. Prvně jsme si mysleli, že jen někdo něco do potoka vylil," zavzpomínal Matěj Marek. Navrtání potrubí Čepra provedli Tomáš a Vojtěch Bělouškovi, Aleš Pacina a Petr Zmek.

Starosta Miroslav Kotlas vzpomínal na ten případ ještě dnes. „Já nepochopím, co ty čtyři napadlo, že se rozhodli navrtat potrubí Čepra a krást naftu. Nafta tam proudí pod tlakem, nedivím se, že to z potrubí vyteklo. Naštěstí to nebyl nikdo od nás, ale z Chotěboře,“ poznamenal starosta. Čtveřice zlodějů ukradla naftu za 50 tisíc, ale napáchali škody za desítky milionů. Soud jim to ale řádně spočítal."Odstranění ekologických škod stálo 55 milionů korun, uvedla po vyčištění pozemku mluvčí Čepra Lenka Svobodová.

Například Michal Hynek z Knyku byl v té době ještě kluk, dneska je mu 19 let, moc si na to nepamatuje, ale je rád, že Knyk je klidná tichá vesnice, kde se dobře bydlí. „Myslím, že bych tu vydržel do konce života,“ poznamenal.Nafta znečistila asi hektar pozemků, Cihlářský potok a na něm Štičí rybník. Kontaminovaná zemina pak byla odtěžena, bylo jí odvezeno 12 tisíc tun. Firma Dekonta, která sanaci prováděla, následně území zavezla čistou půdou. Štičí rybník byl nově napuštěn. Naftová havárie ale poznamenala podle starosty přírodu u Knyku na celé roky. „Pozemky už jsou vyčištěné , zarostlé novou trávou, ale čas od času se tam objeví někdo, kdo tu zeminu zkoumá, asi z Čepra a pořád odebírají vzorky,“ dodal starosta.

Michal Hynek 19 let Knyk

Jsem student a bydlím v Knyku od narození. Líbí se mi tady ten klid, možnosti volného pohybu, krásná příroda. Ovšem něco za něco. Když chci jet na nákup musím do Havlíčkova Brodu, autem nebo autobusem. Na vesnici se bez auta neobejdete. Ale umím si představit, že bych tady bydlel celý život. Nebo v nějaké jiné vesnici, městský člověk ze mě asi nebude.

Knyk

První písemná zmínka: 1472

Počet obyvatel: 438

Tip na výlet

Havlíčkův Brod

Zhruba pět kilometrů od obce Knyk mohou milovníci památek navštívit město Havlíčkův Brod. Jménem odkazuje na rodáka z nedaleké Borové, novináře a vlastence Karla Havlíčka Borovského. Malebné historické centrum Havlíčkova Brodu doplňují četné památky, kostely a zbytky hradeb. Výletníci si mohou prohlédnout například Havlíčkův dům s věžičkou. Dnes je v bytě muzeum. Dále Štáflovu chalupu, jejíž nejstarší části pocházejí z 16. století a patří k nejstarším dochovaným stavbám tohoto typu v Česku. Kousek od centra najdou lidé park Budoucnost s několika rybníky, vodopádem a řadou vycházkových cest. Parkem prochází okružní naučná stezka a navazuje na něj síť cyklostezek.

Hrad Lipnice nad Sázavou

Hrad LipniceZdroj: Deník/Jaroslav LoskotAsi dvacet kilometrů od Knyku stojí hrad Lipnice nad Sázavou založený na začátku 14. století mocným rodem pánů z Lichtenburka vystavěný na skalnaté vyvýšenině. Při návštěvě si turisté prohlédnou celý hradní areál včetně kaple sv. Vavřince, v níž byli roku 1417 vysvěceni první husitští kněží u nás, dále rozsáhlá sklepení s bývalou hodovní síní Jindřicha z Lipé či hranolovou věž Samson s třiatřiceti metrovou hlubokou studnou ve sklepení. Prohlédnou si také stálou archeologickou expozici, sbírku gotických kachlů a také galerii moderního výtvarného umění.