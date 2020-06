Během přípravy a výcviku zhubl čtrnáct kilogramů. Ve třech týdnech absolvoval spolu s dalšími vojíny například překážkové běhy nebo známou „dráhu bojovníka“, která se běhá při soutěži Army run.

Součástí výcviku byla i zdravověda, topografie nebo správné zacházení s různými typy zbraní. „Trénink byl skutečně náročný, bylo to hodně o vlastním odhodlání, výdrži i pokoře. Upřímně ale všem doporučuji, aby si to zkusili. Je to skvělá cesta k sebepoznání, ke zlepšení fyzické kondice i získání nadhledu k mnoha historickým a aktuálním tématům,“ uznal Zdechovský.

V činnosti pro armádu hodlá pokračovat na královéhradeckém krajském vojenském velitelství, kde by do budoucna chtěl pomáhat s náborem nových lidí a s jejich přípravou.