Směr supermarket vyráží zásadně v noci. Jakmile zhasnou světla a z obchodu odejdou poslední brigádníci. Lucie Rádlová se živí primárně takzvaným Dumpster divingem. Neboli lovením potravin ze speciálních supermarketových kontejnerů, do nichž řetězce vyhazují jídlo, které je nevzhledné nebo jej následující den již nemohou prodat. Ušetří tak stovky až tisíce korun měsíčně. Navíc využije nezávadné jídlo, které by jinak skončilo na smetišti. „Někdy je toho tolik, že se dělím s kamarády, protože to sama nezvládnu sníst,“ vylíčila Rádlová.

Tento způsob obstarávání potravin kvete hlavně ve větších městech jako Jihlava, Třebíč nebo Havlíčkův Brod. Nejčastějšími úlovky dumpsterů jsou vyřazená zelenina a ovoce. Téměř vždy kontejnery obsahují citrony, banány, brambory a mrkve. Často také borůvky nebo exotické ovoce, o něž kvůli ceně není takový zájem. „Tohle vše se dá naleznout v kontejnerech na bioodpad, které jsou nejčastěji volně přístupné. Některé řetězce však nerozdělují bioodpad od ostatního, a tak se někdy dají najít i vakuované tortily, saláty, polévky, pomazánky sladkosti. Jednou jsme našli dokonce čtyři neponičené plně funkční varné konvice. Nebo piva,“ uvedla dumpsterka Rádlová.

Řízek skoro za dvě stovky? Lidé na Vysočině si raději vaří doma

S Dumpster divingem nemá problém ani městská policie. Podle mluvčího brněnských strážníků Pavla Šoby nespotřebované potraviny v kontejnerech mají již minimální nebo nulovou peněžní hodnotu, pročež pravděpodobně nejde o majetkový přestupek. „Kdyby se jednalo o přestupek, mohlo by jít třeba o znečištění veřejného prostranství. To však jen za předpokladu, že by někdo odpad rozhazoval po okolí,“ sdělil Šoba.

Na nákup najedený, vařit podle lednice

To ale dumpsteři nedělají. Nepřestříhávají zámky, nikam se nevloupají a důkladně po sobě uklízí. Rádlová takto loví jednou týdně. I tak ušetří nemalé částky. Chodit častěji, stačilo by jí jednou za čas dokoupit akorát trvanlivé potraviny, jako je mouka, rýže, luštěniny. „Obecně si vybírám pouze zeleninu a ovoce, které vypadá čerstvě, není ničím polité a nejlépe, když je i v obalu. Komukoliv, kdo by to chtěl zkusit, doporučuji, aby si našel někoho zkušeného, kdo mu ukáže místa, kam se dá chodit a kterým se naopak vyhnout. Třeba na sociálních sítích,“ doplnila Rádlová.

Ukrajinci zaplní školy. Firmám na Vysočině mohou pomoci

Nikoli tak markantní, ale v konečném výsledku i tak značné sumy za jídlo lze ušetřit i poměrně jednoduchými psychologickými nebo organizačními triky. Například na nákup vyrazit po svých a nevyužívat dovoz až domů, nechodit každý den, nýbrž dodržovat dva velké nákupy týdně, mít sepsaný seznam a vždy se před nákupem najíst.

Účinné je rovněž stravovat se doma a nechodit po restauracích nebo vařit podle toho, co se nachází v lednici. Nikoli nakupovat dle aktuální chuti na jídlo. „Také doporučuji pít vodu z kohoutku místo balené. Je čtyřicetkrát levnější. A když je hezky, dá se spojit příjemné s užitečným a vyrazit na sběr hub nebo lesních plodů,“ poradil Petr Novák z portálu Skrblík.cz