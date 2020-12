„Jde tak o první setkání se čtenáři po dvouměsíční přestávce,“ zdůraznila za krajskou knihovnu Jana Fialová.

V polovině října se knihovna uzavřela kvůli stěhování ze staré budovy na Havlíčkově náměstí do nové v Žižkově ulici. „Za tu dobu se úspěšně podařilo přestěhovat na statisíce dokumentů, to vše v nesnadném období pandemie koronaviru. Současná situace neumožnila knihovnu slavnostně otevřít a čtenářům zpřístupnit, podařilo se však zprovoznit výdejní okénko,“ konstatovala Fialová.

Okénko poskytuje možnost vyzvednout si rezervace a předem objednané dokumenty. Otevřeno je v pracovní dny od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin. Čtenáři si prostřednictvím on-line katalogu objednají vybrané tituly, nejpozději do druhého pracovního dne jim je pracovníci knihovny přichystají a čtenáři si je poté u centrálního pultu v hlavní budově vyzvednou.

„Volný pohyb po knihovně a výběr dokumentů přímo u regálu tak na základě vládních opatření bohužel zatím možný není, ale prostřednictvím on-line katalogu mají čtenáři přístup ke všem dokumentům, které má knihovna ve svém fondu. Jak bude situace vypadat v nadcházejícím období, záleží především na dalším vývoji pandemie koronaviru,“ konstatovala Fialová.