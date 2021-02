Jaký byl vztah slavného astronoma, který se dožil stovky k obci Vilémovice. „Jednoduchý, jeho předkům patřil místní zámek. Otec Luboše Pereka tu byl notářem,“ vysvětluje starosta Vilémovic Václav Vacek, který se se slavným astronomem setkával a dodnes o tom rád vypráví. „Luboš Perek se dožil stovky. Teprve když mu bylo 95 let přestal pracovat,“ vypraví starosta Vacek a vzpomíná na jeden z posledních přátelských rozhovorů, kde Luboš Perek prozradil svůj recept na dlouhověkost. Nic neobyčejného. Sport a intenzivní procvičování mozku.

Luboš Perek, slavný vědec, byl podle starosty Vacka člověk až neuvěřitelně skromný. „Když jsem mu u příležitosti 30 let od sametové revoluce a 10. výročí otevření našeho obecního domu předával čestné občanství v jeho Vinohradském bytě, přijal je s pokorou a radostí se slovy, velmi si toho, pane starosto, vážím. Je to pro mě čest být vilémovickým občanem, neboť k tomuto kraji se vážou vzpomínky na dětství," tak podle starosty Vacka přijal slavný vědec ověnčený tituly čestné občanství malé vesnice na Vysočině. Ano, málo která obec se může chlubit tím že má mezi čestnými občany světově uznávanou kapacitu.

Docent Perek byl podle Václava Vacka vynikající řidič a ještě v osmdesáti se vydával na cesty do zahraničí. „Zeptal jsem se, zda ještě ve stovce usedne za volant. Jeho odpověď mě fascinovala.. Víte, pane Vacku, staří lidé neradi odevzdávají řidičské průkazy dobrovolně a jsou jim odebrány až po nějakém nepříjemném incidentu. Abych těmto nepříjemnostem předešel, sám jsem jej dobrovolně odevzdal v 99 letech. Tak to smekám klobouk,“ konstatuje Vacek. Luboš Perek se narodil 26. července 1919 a zemřel 17. září 2020 v Praze.