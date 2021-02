Jasněji by mělo být po pátečním jednání hejtmana Kraje Vysočina Vítězslava Schreka se starostou Brodu Janem Teclem. „Uvažujeme o dvou místech, ale ještě nemáme definitivně rozhodnuto. Záleží na stanovisku kraje a hygieny,“ uvedl Tecl.

Původně se starosta domluvil s ředitelem brodské nemocnice Davidem Rezničenkem, že by se mohlo očkovat přímo v nemocničním areálu. Tato varianta se však nelíbila hejtmanovi, který chce očkovací centra od zdravotnických zařízení oddělit.

Vypadalo to proto, že očkovací centrum vznikne v Hotelu Slunce. Tento návrh ale zase naopak zamítla hygiena. „Jsou tam opravdu velmi přísné hygienické podmínky. Není to vůbec jednoduché. Vadilo například to, že jsou v hotelu koberce. Podlaha totiž musí být omyvatelná,“ líčil Tecl.

Očkovací centra na Vysočině



* Havlíčkův Brod – hledá

* Jihlava - vědeckotechnický park

* Pelhřimov – kulturní dům Máj

* Třebíč – kulturní centrum Fórum

* Žďár nad Sázavou – sportovní hala

Dalšími možnými místy byl hudební klub OKO a kulturní dům Ostrov. „OKO to ale už stoprocentně nebude,“ prozradil Tecl. Zbývá tak jen kulturní dům. Jelikož je ale soukromý, muselo by město platit poměrně vysoký nájem. Podle informací Deníku proto není vyloučené, že by se mohla vrátit prvotní varianta, a to areál brodské nemocnice.

Ačkoliv výběr místa provází určité porodní bolesti, podle starosty Tecla se ale lidé nemusí bát, že by se očkování zpozdilo. „Jsme přesvědčení, že v okamžiku, kdy přijdou vakcíny, budeme připravení,“ ujistil.

To potvrdila i mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová. „Vzhledem k množství dodávané vakcíny na Vysočinu a také proto, že se spuštěním velkých očkovacích center se počítá až ve druhé polovině března, je stále ještě čas najít v Havlíčkově Brodě nejlepší z možných řešení,“ přidala se.

Také Žďár nad Sázavou po nějakou dobu hledal vhodné místo pro očkovací centrum. Jedním z návrhů byl tamní Dům kultury. Tato varianta vzala ale zasvé kvůli nedostatečné kapacitě parkování. „Kulturní dům je v sídlištní zástavbě a tamní parkoviště využívají lidé ze sídliště,“ vysvětlil žďárský starosta Martin Mrkos.

Krajní řešení

Dalším možným místem byl areál zimního stadionu. Tamní parkoviště by sice pro tuto příležitost bylo vyhovující, očkování by tam ovšem nemohlo probíhat dlouhodobě. Muselo by k 31. červenci skončit. „Očkování by probíhalo pouze do doby, než začne sezona sportovců. Bylo to spíš krajní řešení, pokud by se nenalezlo vhodnější místo. I z provozních a technických důvodů by to nebylo ideální,“ doplnil Mrkos.

Proto vybrali místo nové. Tím je sportovní hala na Bouchalkách. „Je to už definitivní rozhodnutí,“ ujistil Mrkos. Žďárské očkovací centrum zaměstná přes čtyřicet lidí. „Bude tam, kromě samotného očkování docházet i ke svozu odpadu, zavážení zdravotnického materiálu a podobně,“ vysvětlil Mrkos.

Sportovní hala navíc umožní očkování i provoz sportovních činností. „Vnitřní dispozice objektu umožňuje koexistenci očkování se sportovní náplní haly,“ potvrdil starosta.

Podle jeho názoru řeší vláda vznik očkovacích center na poslední chvíli a poněkud chaoticky. „Teprve někdy v polovině prosince byl jakýsi náznak očkovací strategie. Já osobně vnímám očkování jako pomyslné světlo na konci tunelu, které nám umožní návrat do běžného života,“ podotkl Mrkos.

To ve zbývajících okresních městech jsou umístění očkovacích center známá už delší dobu. V Jihlavě to bude vědeckotechnický park, který leží na kraji města, v Třebíči kulturní centrum Fórum a v Pelhřimově kulturní dům Máj. Právě pelhřimovské centrum má být na Vysočině pilotním projektem. Zástupci kraje si ho oficiálně převezmou v pátek 5. února.