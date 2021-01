Na radnici už je rozhodnuto. Parkovací dům na sídlišti Výšina v Havlíčkově Brodě postaví soukromník. Návrh rady města posvětili i zastupitelé. Radnice už intenzivně hledá zájemce. Ten by obří parkoviště postavil a padesát let provozoval.

Nový parkovací dům se dvěma patry naplánovali radní vedle kotelny v horní polovině sídliště. Pro řidiče bude k dispozici asi 89 parkovacích míst. Pokud by parkovací dům stavělo město, stálo by to městskou kasu až 28 milionů korun. „Soukromník by ale dokázala dům postavit levněji, než na kolik by přišla zakázka pro město,“ podotkl před jednáním zastupitelů místostarosta Libor Honzárek.

Stavebník bude parkovací dům provozovat a místa nabízet pravděpodobně k pronájmu. Takhle by to podle radnice mělo fungovat padesát let.

„Už jsme oslovili stavební firmy. Slíbily, že to uváží, protože návratnost takové investice bude běh na dlouhou trať,“ vysvětlil místostarosta Zbyněk Stejskal. S vážnými zájemci bude město jednat o přesném znění smlouvy.