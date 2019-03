Zastupitelstvo už má k dispozici projekt na 2 nové vrty a projekt na přebudování stávajícího starého vrtu, který už nestačí. Předpokládané náklady jsou 2 miliony korun. Zastupitelé schválili podepsat smlouvu s oborníkem, který za obec Věžnice požádá o statní dotaci.

V horní části obce se ve Věžnici loni potýkali s velkými výkyvy v odběru vody, takže se hledala problémová místa, kde by mohla voda unikat z potrubí. Drobné poruchy se podařilo dohledat a opravit. Nicméně to nic nemění na tom, že přítok do vodojemu v horní části obce byl po část roku nedostatečný a voda se musela do vodojemu dovážet cisternou.

Za opravy vodovodů, dovoz vody a běžné výdaje nutné k provozu obou vodovodů v roce 2018 obec zaplatila přes 1 milion korun.