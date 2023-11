Na výsledku je to teď znát. „Jak řekli starosta města Martin Kamarád a jeho místostarosta Michael Omes, překvapení je víc než dost,“ zapsal do kapitoly opravy kulturního domu přibyslavský kronikář Ivo Havlík.

Původně radnice počítala s cenou třiceti milionů. Jenže teď to bude nejspíš o deset víc. Posunut je i termín otevření. Původní termín, letošní léto je už dávno pryč. Stejně tak i další termín, listopad, který na jaře navrhl starosta. V plánu je aktuálně až květen příštího roku.

V Přibyslavi narazili na potíže. Oprava ikonického kulturáku se prodraží

Práce zkomplikovala už výměna čelní skleněné stěny. „Ukázalo se, že původní stará skla nejsou na bytelném betonové základu, ale na obyčejné cihlové podezdívce. Do budovy neustále zatékalo. Stará podezdívka navíc neunese nová těžká trojdílná skla,“ uvedl jeden z příkladů starosta Martin Kamarád. Další překvapení na sebe nedala čekat. Objevili je dělníci tam, kde má být vzduchotechnika. „Největší problémy byly nejen na střeše ale i v připojení elektroinstalace,“ dodal starosta.

Kulturní dům kromě zateplení a oprav pláště budovy prodělává podle místostarosty Omese zásadní rekonstrukci střechy. Nejen nový plášť. Plynové kotle nahradila tepelná čerpadla. Proměnu potřebuje také interiér.

Do vybavení vloží radnice asi sedm milionů. Kulturák dostane nové osvětlení i sedadla, změní se i bufet. „Otevření plánujeme na příští rok, kdy si historikové připomínají 600 let od smrti husitského vojevůdce Jana Žižky právě u Přibyslavi. Takže to bude až symbolické,“ poznamenal Omes.

Točila v něm Janžurová, teď bude kulturák v Přibyslavi rok zavřený

V době, kdy je kulturní dům zavřený, slouží pro společenské akce ve městě třeba divadelní sál ve škole nebo Starý špitál. Jenže ve Špitále chybí topení pro zimní akce je nevhodný. „Například tradiční vánoční jarmark bude v Sokolovně. Samozřejmě zavřený kulturák nám komplikuje život. Chybí nám třeba kino. Zatím se ale daří hledat náhradní prostory. Počítali jsme s tím, že se rekonstrukce protáhne. Podle toho jsme sestavovali i plány kulturních akcí,“ vysvětlila Deníku Kristýna Marešová vedoucí infocentra a městského muzea z Kulturního zařízení města Přibyslav.

Pro některé obyvatele Přibyslavi není dlouhodobé zavření kulturáku žádné překvapení. „Stavěl se v době socialismu, skoro svépomocí z toho co zrovna bylo,“ pokrčil rameny místní Václav Bárta. Jak dodal, je rád, že Přibyslav o kulturní dům nepřijde definitivně.

Video: rekonstrukce kulturního domu Přibyslav.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Kulturnímu domu v Přibyslavi je víc než padesát let a líbí se památkářům. „Studenti o něm píšou diplomky. Památkáři o něj mají zájem, radili jsme se s nimi jak při opravě postupovat. Mají kulturní dům v hledáčku, protože ho považují za cenný objekt socialistické architektury ze šedesátých let bez pozdějších stavebních zásahů,“ poznamenal na začátku rekonstrukce místostarosta Michael Omes.

V roce 1960 byla v Přibyslavi pro stavbu kulturního domu vybrána zahrada naproti zámku. „Kaplička svatého Jana Nepomuckého, kterou skoro nikdo nepamatuje, musela ustoupit stavbě v akci zet na podzim roku 1961,“ upřesnila Anna Šauerová, režisérka přibyslavského divadelního souboru.