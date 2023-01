Stejný názor má například Miroslava Michnová z Prahy. „Do Jihlavy jezdíme na hrob rodičů, ale nabídka kysaného zelí, zrovna když se chystáme na setkání s našimi nejbližšími zemřelými, to je ohavné," nebrala si servítky. Podle praktikujícího katolíka Antonína Holuba z Jihlavy společnosti chybí morálka. „Ani nejrůznější podnikatelé jí dnes nemají nazbyt. Představte si, že krátce po pohřbu jdou pozůstalí navštívit hrob svého zemřelého a vidí nabídku kysaného zelí. To je velmi ošklivé," přidal se praktikující katolík Antonín Holub z Jihlavy.

Ústřední hřbitov v Jihlavě spadá pod Správu městských lesů (SML). Jednatele Václava Kodeta dotazy redakce Deníku na toto téma překvapily. Informoval, že SML provozuje dvě maloobchodní prodejny se sortimentem zboží, které přísluší k danému podnikání. „Jednu provozujeme v sídle společnosti v Rantířovské ulici a druhou právě ve vstupní budově do Ústředního hřbitova na Žižkově ulici,“ vysvětlil.

Obrovský zájem o zelí

Vedle hřbitova, tedy v Žižkově ulici, je zelí v prodeji dlouhé roky kromě doby, kdy české zelí vhodné ke krouhání nebylo v potřebném množství k dostání. „Pokud vím, je to první negativní ohlas za léta, kdy v podstatě náš výrobek i v této prodejně prodáváme,“ konstatoval Kodet.

Dle jeho slov je zájem o zelí obrovský. Kysané zelí se dá koupit i v sídle SML, u hřbitova je ale daleko vyšší prodej. Aktuální cena je dvaačtyřicet korun za kilogram. „Paradoxně o něj mají největší zájem starší návštěvníci hřbitova. Oceňují, že si mohou žádané zboží zakoupit právě při návštěvě hřbitova a nemusí pro něj nikam cestovat,“ nastínil Kodet.

Případné ukončení prodeje kysaného zelí v Žižkově ulici by ekonomiku SML výrazně neohrozilo, ale zklamalo by podle Kodeta zákazníky. „A to bychom jako seriózní obchodníci opravdu nechtěli,“ podotkl Kodet a zauvažoval, jak objektivně posoudit vkusnost či nevkusnost nabízeného sortimentu. „Dlouholeté zkušenosti a spokojenost většiny našich zákazníků nám ukazují, že prodej kysaného zelí v naší prodejně na Žižkově ulici je žádaný a o nevkusu se do dnešního dne nikdo nezmínil,“ uzavřel.