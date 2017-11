Programátoři z Vysočiny spojili síly pro unikátní konferenci

Havlíčkův Brod - Developer Day je první vývojářská konference na Vysočině, na které se o program postaraly pouze IT firmy a freelanceři z Vysočiny.

Za organizací a nápadem stojí neziskový Hubbr Coworking z Havlíčkova Brodu. Celodenní konference se uskutečnila v sobotu 21.10. a naplnila maloměstský coworking k prasknutí. Díky sponzorství e-commerce projektem Elasti.cr, mohla být celodenní konference zcela zdarma. Akce přílákala programátory nejen z okolí, ale i z Brna, Pardubic či Velkého Meziříčí. Během dne se před plátnem vystřídalo devět speakerů ze všech koutů Vysočiny.



Vysočina vystrkuje růžky a svojí první lokální programátorskou konferencí o sobě dává v IT světě vědět. V sobotu 21. října si na své přišli lokální programátoři, kteří si na poměry malého města užili opravdu bohatý program. Na konferenci vystoupili odvážlivci z firem Creox, ThePay.cz, Komtesa, svobodné firmy Commity či programátoři z Google Developer Group v Jihlavě. K ním se připojil i Josef Čenovský ze Skype nebo Pavel Smolka, který z klidného domova na Vysočině programuje pro britskou firmu Future PLC.



„Už když jsme v lednu tohoto roku první coworking na Vysočině otevírali, naší hlavní motivací bylo vyvinout co nejvíce aktivit, které mohou Vysočinu trochu oživit. Neposkytujeme jen stůl a židli na práci, ale pořádáme spousty seminářů a akcí pro veřejnost. Konference Developer Day vznikla právě proto, aby měla lokální dopad a dala šanci IT odborníkům z regionu. říká Jan Prokeš, zakladatel Hubbr Coworkingu.

Následně ještě dodává: „Chtěli jsme dokázat, že i Vysočina dokáže spojit síly a dát dohromady silný program. Sehnat 10 speakerů z Prahy a Brna by asi nebyl problém, ale nesplnilo by to náš předem stanovený cíl. Věřili jsme, že si máme navzájem co předat. Že stojí za to se více navzájem poznat, místo toho, abysme vedle sebe jen tak přešlapovali a hráli si na vlastním písečku. Myslíme si, že je potřeba podporovat lokální komunitu a firmy podobné velikosti v našem oboru. Však i to je primární cíl coworkingu - sloužit, poskytovat, vzdělávat a spojovat.”



Vzhledem k zaměření byl Developer Day určen především pro programátory. Konference se zúčastnili jak zástupci firem, tak ostřílení senior programátoři, ale i junioři či studenti. Konferenci během dne v místním menším coworkingu navštívilo asi 50 účastníků, včetně milé návštěvy ze zastupitelstva kraje Vysočina. Už teď je víceméně jasné, že z akce se stane tradice a za rok se uskuteční znovu.



“Díky za organizaci super akce. Pro mě je hlavní přínos, že se na Vysočině něco děje a že se mohu potkat s ostatními vývojáři z regionu. Zorganizované to bylo parádně. Měl jsem trochu strach, jestli půlhodinové přednášky nebudou moc krátké na to, aby se tam dalo něco říct, ale nakonec se ukázalo, že se toho dá stihnout celkem dost.” účastník a zároveň přednášející z Jihlavy, Leoš Přiryl.

„Velikostí se rozhodně nemůžeme rovnat obrovským konferencím. A vlastně ani nechceme. Myslím si, že menší a lokálnější akce mají jiné kouzlo. Jsou osobní, nejsou přesycené komercí a mají reálný dopad na zúčastněné strany. Kvalitou témat a odborností se Developer Day minimálně vyrovná i velkým konferencím. Dokud jsme konferenci nezkusili uspořádat, také jsme žili v domnění, že to nepůjde, a že se vše děje jen ve velkých městech. Opak byl pravdou a už 2 týdny před konferencí bylo téměř plno. Mýlili jsme se a jsme za to rádi. Víceméně všichni jsme se shodli na tom, že podobné oživení a akce jsou potřeba, a že v sobotu jsme prvním ročníkem Developer Day položili základ nové lokální tradici.” dodává za Hubbr Jan Prokeš