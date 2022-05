Hodně lidí má bezpříznakový průběh onemocnění a dostaví se k lékaři pozdě, v době kdy nelze již nádor operovat. „Já se občas zadýchávám nejen do schodů, ale i na rovině. Kouřit jsem přestal v životě už mockrát, ale nejde to dlouho. Takže mám z rakoviny strach,“ posteskl si pan Jiří. Podle mluvčí nemocnice je včasná zachycení nemoci zásadní. Program plicní ambulance je určený lidem ve věku 55 až 74 let. Současní nebo bývalí kuřáci. U současných kuřáků rozhoduje ochota přestat kouřit a ochota být zařazen do programu časného záchytu karcinomu plic.

Podmínky vstupu do programu jsou doporučení od praktického lékaře. Dále podepsaný souhlas se zpracováním osobních údajů a řádně vyplněný dotazník vydaný na plicní ambulanci. Pacient který do plicní ambulance zavolá se podrobí vyšetření a rentgenu plic. „Následně ho lékaři pozvou ke zhodnocení výsledků a vyšetření pneumologem, což je odborník na vyšetření plic,“ upřesnila Černo.