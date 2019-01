Golčův Jeníkov – S projektem Senior taxi přišel jeníkovský nadační fond Aktivní ženy na venkově.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

V letošním roce je, jak se zdá, nadační fond přece jen o kousek blíže tomu, aby svou myšlenku mohl uskutečnit.

Projekt by řešil tolik diskutované téma dopravy z přilehlých obcí do centra Golčova Jeníkova nebo i do dalších měst, ať již za účelem návštěvy lékaře, kadeřníka nebo kulturního vyžití. Autobusová doprava je mnohdy nedostatečná, především co do časových intervalů. Projekt ale zatím marně hledá potřebnou podporu.

„S taxíkem je to zatím tak, že v letošním roce můžeme podat žádost o dotace prostřednictvím MAS. Jeden projekt jsme už úspěšně s MASkou zrealizovali, tak si myslím, že máme velkou šanci, jeden vůz už loni schválili a je na to zatím dobrá odezva. Malý problém je doba realizace, asi patnáct až osmnáct měsíců. Máme ještě druhou variantu, vzít vůz od reklamní agentury. Pokud reklamka vyhodnotí bonitu území okolo Jeníkova a získá dost inzerentů, tak by vozidlo mohlo být k dispozici poměrně brzo," informoval o současném stavu projektu jednatel nadačního fondu Petr Kotting. Třetí možnost, jak zajistit pro nadační fond donátora či sponzora, je podle Kottinga zatím otevřená.

Takzvaná MASka, o které mluví Petr Kotting, je Místní akční skupina Královská stezka sdružující města a obce na severní části Českomoravské vrchoviny. Je podporovaná ze státního programu Leader a jeho prostřednictvím může získávat dotace z Evropské unie. Cílem akční skupiny je rozvoj a propagace regionu Královská stezka a jeho potenciálu. MASka již jednou poskytla nadačnímu fondu v Golčově Jeníkově finanční pomoc na vybudování multifunkční učebny, další finanční pomoc získal nadační fond od Nadace Charty 77.

„Jedná se o počítačové vybavení do učebny," upřesnil Kotting s tím, že v učebně probíhá například kurz vzdělávání uchazečů o zaměstnání.

Nadační fond má v současné době i podporu starosty Golčova Jeníkova Vlastimila Marušáka. „Co se týká nadačního fondu Aktivní ženy, tak s Petrem Kottingem i Evženií Ondráčkovou komunikuji často a o jejich záměru vím. Sám pocházím ze sociálních služeb a hodně jsem se v nich angažoval. Takže tedy trochu rozumím složitosti tohoto problému. Z tohoto důvodu vím, že to nebude žádná legrace,"uzavřel Marušák.

Ten dodal, že v každém případě město bude záměry nadačního fondu podporovat, pokud se na nich se zástupci nadačního fondu věcně shodnou.

Zajistit autodopravu sociálního typu opravdu není legrace. S tím má jednatel nadačního fondu Kotting už bohaté zkušenosti.

„Problém nastane v okamžiku, kdy se máme takzvaně vejít do nějakého dotačního titulu. Odpovědné úřady vypisují jakési granty na určité téma, do kterých se vejdete, nebo ne. Místo toho, aby úřad vyslechl váš návrh, posoudil objektivně projekt a na základě vykázané potřebnosti mu dal podporu. Nemusím říkat, že grant na dopravu pro seniory se neobjevil, ani mluvit o tom, že sponzoři, kteří by věnovali peníze na koupi a provoz taxíku, jenž by zajistil mobilitu důchodců, se bohužel nehrnou," konstatoval jednatel Kotting.

Golčův Jeníkov není jediné město, kde uvažují o podobném typu sociální dopravy. O návrhu zřídit v Přibyslavi senior taxi, se kterým přišel Jan Klusáček z Přibyslavi, debatovali na posledním zasedání přibyslavští radní. „Tento projekt rada města neschválila. Řekněme, že za poměrně vysoké náklady pouze doplňoval služby, které zde existují," informoval o výsledku jednání starosta města Martin Kamarád. Seniorům v Přibyslavi vychází maximálně vstříc v jejich potřebách především pečovatelská služba.

Nicméně v ČR existují města, kterým se projekt taxi pro seniory podařilo uskutečnit. Bohumínské ulice začalo loni křižovat radniční senior taxi. Svézt se může každý, komu je sedmdesát a více let a stojí ho to jen patnáct korun.