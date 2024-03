Investor, město Havlíčkův Brod, proto již nyní mluví o překvapeních, která mohou stavební dělníky zaskočit během bourání staré ledové plochy. To je totiž jeden z hlavních cílů rekonstrukce.

Ledová plocha stadionu v Kotlině má maximální povolené rozměry šedesát krát třicet metrů. Po rekonstrukci se zmenší na rozměry kanadsko-americké NHL na něž se postupně přechází i v Evropě. Proměna čeká nejen ledovou plochu, ale také systém chlazení, izolaci je třeba doplnit.

Zimní stadion v Brodě čekají změny. Nové chlazení a menší ledová plocha

Hlavním cílem prací je dosáhnout co největší úspory energií. Tím, že dojde ke zmenšení ledové plochy, po rekonstrukci bude o čtyři metry užší, dojde na stadionu k úsporám energií minimálně ve výši dvacet procent.

Staré ledové podloží musejí dělníci vykopat a položit znova. A tady může podle místostarostky Marie Rothbauerové vzniknout problém. „Ledovou plochu v Kotlině tvoří speciální desky v několika vrstvách, včetně podkladu, které musíme odstranit a položit nové. A je možné, že se během stavebních prací dočkáme překvapení,“ konstatovala místostarostka.

Rekonstrukce zimního stadionu Kotlina Začátek a konec prací: 1. dubna 2024 do 30. září 2024

Cena: 37 milionů korun s dotací

V plánu je výměna a zmenšení ledové plochy, chladicí technologie a rovněž i nové podlahy a mantinely

Po dobu rekonstrukce bude stadion uzavřený

Havlíčkův Brod má jednu pozoruhodnost, pod stadionem teče potok, voda se vlévá do rybníka v parku Budoucnost a končí až v řece Sázavě. „Voda z něho může začít během odstraňování nejspodnější desky prosakovat trhlinami do stavby,“ upozornila Rothbauerová. To budou muset nové stavební technologie za desítky milionů zvládnout.

Havlíčkův Brod chce vyrábět solární energii i pro zimní stadion

Problém má dvě strany. Je otázka, jak se naopak stavební práce mohou podepsat na samotném potoku, jeho průtoku i kvalitě vody, a co případné kontaminace stavebním materiálem. To je téma pro ekology.

Luděk Čech je vedoucí Oddělení sledování stavu biodiverzity, Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionálního pracoviště Vysočina. „Vzhledem k tomu, že se jedná o investiční akci města, předpokládám, že stavbu úředníci konzultovali s příslušným odborem životního prostředí. Ten jistě bude postup prací sledovat a případné komplikace na potoce řešit, protože ponese i jistou odpovědnost,“ řekl ekolog Deníku.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Upravený zimní stadion chce město otevřít posledního září před hokejovou sezonou. Na rekonstrukci získalo město dotaci od Kraje Vysočina. Stadion nebude mít jen novou ledovou plochu a systém chlazení, ale třeba i nové podlahy a mantinely. Místo starých dřevěných nové, moderní z pružného materiálu. Výroba samotného nového ledu potrvá asi čtrnáct dní.

Podle Davida Kozlíka mladšího, manažera hokejového A-týmu BK Havlíčkův Brod, užší hřiště zrychlí hru. Vedení města projekt s hokejisty konzultovalo a ti rekonstrukci podporují. Ovšem po dobu stavebních prací si budou muset najít pro tréninky jiný stadion.

Nový krytý bazén v Brodě vznikne v areálu letního koupaliště, podívejte se

Zimní stadion je vytížený na maximum. Trénují tam hokejisté, hrají se turnaje, bruslí tam veřejnost, dospělí i děti. Na ledu je pořád plno. „Zimní stadion v Brodě je jeden z nejlepších, které jsme vyzkoušeli,“ říká jeden z častých návštěvníků Luboš Zelenka, který tam jezdí se synem. Na novou podobu Kotliny se návštěvníci už těší. Celý stadion ale bude od dubna do konce září kompletně zavřený.