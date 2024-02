Jak dodává, stále víc zemědělcům vadí byrokracie, kterou je Evropská unie zahrnuje. „Zemědělec je víc u počítače než v kravíně nebo na poli. V posledních deseti letech je to stále horší,“ konstatuje. To, co je pro zemědělce poslední kapka, je podle Málka stále častější dovoz levných komodit ze třetích zemí. „Zemědělcům u nás ale i v dalších státech unie vadí levné obilí a zemědělské produkty včetně masa ze zemí, kde mají úplně jiné standardy kvality než u nás. Kvůli levným dovozům z Ukrajiny se v Evropě bortí trh s obilím. Spotřebitel, kterému to zatím nevadí, co si kupuje a jí, by se měl hodně zamyslet. Za pár let to může být jinak,“ zdůrazňuje.