První letošní demonstrace spolku Milion chvilek tentokrát nesla podtitul Vy ještě nemáte dost? a v rámci brodské akce na ní promluvili spisovatelka Markéta Hejkalová, ředitel muzea Michal Kamp, učitel tamního gymnázia Aleš Říman a novinářka Petra Tajovský Pospěchová.

„Moji blízcí se mě často ptají, co si myslím, že demonstracemi změníme. Půjdete na náměstí, budete něco poslouchat, zatleskáte a co se stane, říkají. Já si však myslím, že už toto má svou cenu. Je to jasný signál, že se díváme na ruce těm, kteří je mají špinavé a natahují je tam, kam nemají,“ vysvětlila svou účast Petra Tajovský Pospěchová.

Kronavirová krize a Rada ČT

Projevy řečníků se týkaly především řešení koronavirové krize a nedávných voleb do Rady České televize. „Pro mě jako novinářku je velmi nepříjemné, jakým způsobem se politici snaží Radu ovládnout a dostat tam své lidi. Během posledních týdnů a měsíců jsme viděli, jak důležitá veřejnoprávní televize je. Že dokáže ze dne na den změnit téma, postarat se o seniory, o výuku dětí a samozřejmě také o zpravodajství,“ upozornila Petra Tajovský Pospěchová.

Demonstrace se v Havlíčkově Brodě nekonala poprvé. Od té úplně první uplynul už rok. „Důvody pro rezignaci Andreje Babiše jsou ještě vážnější než tehdy. Mít za premiéra země člověka, který, slovy parlamentní diskuse, si přisvojí vše, co není přivázané, je i naší společnou vizitkou. Nelze spoléhat na to, že premiér odstoupí, ani na to, že bude donucen odstoupit na základě výsledku trestního stíhání,“ sdělil za organizátory akce Petr Kletečka.

Kromě Havlíčkova Brodu se protestovalo i v Pelhřimově, Želivě, Ždírci nad Doubravou, Jihlavě, Třešti, Telči, Třebíči, Náměšti nad Oslavou, Moravských Budějovicích, Velkém Meziříčí a Novém Městě na Moravě.