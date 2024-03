Václav Kuttelwascher je předseda osadního výboru. „Protihlukovou stěnu u nás chceme už sedm let. Žádali jsme o ni v době, kdy doprava ještě nebyla tak hustá. Nedopadlo to. Teď je situace daleko horší. Jestli se u nás začne letos stavět, je to výborná zpráva,“ řekl Deníku Kuttelwascher.