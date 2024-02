Už je to jisté. Obyvatelé obcí na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku se snad už v klidu vyspí. Jedná se o Květnov na Havlíčkobrodsku a Pravíkov na Pelhřimovsku. Obě obce oddělí od rámusu ze silnice protihluková stěna.

Pravíkov, místní část Kamenice nad Lipou. Foto: se souhlasem města

Podle Jiřího Veselého z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic jsou obě stěny už zahrnuty do investičního plánu silničářů pro letošní rok. „ Do plánu je rovněž zahrnutá výstavba protihlukových stěn, a to na silnici I/38 u Květnova na Havlíčkobrodsku a na silnici I/34 u Pravíkova na Pelhřimovsku. Je jisté, že práce se vyžádají jistá omezení dopravy,“ upozornil Veselý.

Pravíkov je součástí města Kamenice nad Lipou. O protihlukovou stěnu žádali tamní obyvatelé už dlouho. To potvrdil Deníku starosta Kamenice Tomáš Tesař. „Situace v Pravíkově je opravdu špatná. Obec leží u silnice první třídy. Obytné domy odděluje od silnice jen úzký chodník. Hluková zátěž je extrémně vysoká,“ konstatoval starosta. Jak dodal, na protihlukovou stěnu čeká Pravíkov už dost dlouho. „Snad se stěny dočkáme. Projekt je už hotový, obyvatelé se k němu mohli vyjádřit. Stavba zřejmě nezačne v nejkratší době, ale budeme rádi, když vůbec začne,“ dodal.

Podobně to vidí Jaroslav Netolický, starosta dobrovolných hasičů, který bydlí v Květnově, místní části Havlíčkova Brodu. Obec leží rovněž u silnice první třídy vedoucí od Havlíčkova Brodu na Jihlavu. „Už minimálně tři roky chceme, aby u nás protihluková stěna byla. Obrátili jsme se i na brodskou radnici, byli u nás i hygienici, ale nakonec to nedopadlo. Jeden místní podnikatel byl proti,“ řekl Deníku Jaroslav Netolický.

Jak dodal, rámus ze silnice trápil obyvatele Květnova už dlouho, ale s otevřením jihovýchodního obchvatu Havlíčkova Brodu je to prý ještě horší. „Myslím, že dopravní zátěž kvůli obchvatu u nás stoupla. Bydlím na návsi, ale stejně ten hluk ze silnice slyším. Ti, co bydlí blíž, na tom jsou ještě hůř,“ konstatoval starosta dobrovolných hasičů.