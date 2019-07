Brodské koupaliště bylo během horkých červnových dnů tak plné, že dosahovalo maximální kapacity 1200 lidí. „Během těch veder jsme už nikoho dalšího ani nepouštěli, protože by se sem už ani nevešel. Nyní, když už takové teplo není, nám sem chodí jenom tak dvacet lidí denně,“ přiblížila Lucie Melounová, vedoucí brodského koupaliště.

Podle Melounové se s výhledem na další měsíce nedá předpovídat dopředu. „Všechno to závisí na tom, jaké bude počasí. První týden v červenci zpravidla bývá volnější, lidi většinou jezdí někam na dovolené. Pak naopak, až do zhruba poloviny srpna míváme plno, a až do konce srpna to zase klesá,“ doplnila Melounová.

Mezi nejvyužívanější atrakce v Brodě pak patří velké nafukovací trampolíny. „Určitě ještě velká skluzavka, pak bychom neměli opomenout ani ty dvě skluzavky točité. Ty se zkrátka uplatňují skvěle,“ uzavřela Melounová.

V Přibyslavi se stejně, jako v letech minulých návštěvníci dočkají podobného provozu jako v Havlíčkově Brodě. Otevírací doba je od devíti od rána, až do sedmi večer, v případě potřeby se může prodloužit až do osmé hodiny večerní. V areálu tohoto téměř rodinného koupaliště je k dispozici velký bazén s masážními tryskami, houpací záliv, masážní lavice, chrlič a skluzavka i dětský bazén. Nechybí samozřejmě ani šatny, umývárny, WC a občerstvení. Pro ležení u vody slouží velká louka.