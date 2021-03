Jak situace v obci vypadala před tím, než se Krátká Ves radaru dočkala, popsala například jedna z obyvatelek, Aneta Kubátová. „Dřív jsme měli na silnici v obci přechod. Ten byl ale zrušený, protože prý nevyhovoval novým předpisům. Jakmile přechod zmizel, stala se z přecházení silnice u nás skoro riskantní záležitost. Silnice se zatáčí, je tam špatně vidět, bezpečnou rychlost tam nedodržoval snad nikdo,“ povzdechla si šéfka místních dobrovolných hasičů. Jak dodala, je zázrak, že na té silnici nedošlo k nějakým vážným nehodám.

Stejný názor má i starosta Jiří Ondráček. Jak zdůraznil, byla silnice přes Krátkou Ves jeho dlouholetá noční můra. „Měli jsme nad obcí značku, která vybízela k omezení rychlosti, ale tu nám ukradli. Přecházet silnici pak bylo o život. Než jste se rozkoukali, měli jste auto za zády. Je zázrak, že jsme tu neměli žádný smrťák,“ konstatoval starosta. I podle jeho názoru největší problémy nastaly, když ze silnice zmizel přechod pro chodce. Krátká Ves se tak dostala do stejné situace jako mnoho dalších obcí na Vysočině, které leží u dopravně vytížených silnic.

Boj s piráty

Obecní úřad se podle Ondráčka snažil udělat pro bezpečnost obyvatel v obci maximum. „Nejvíc nebezpečná byla ta silnice pro děti a staré lidi. Nejprve jsme nechali aspoň kolem silnice udělat chodník a pak jsme začali uvažovat, jak se bránit těm silničním pirátům, co přes vesnici jezdili běžně snad stovkou,“ poznamenal Ondráček.

Nejlepším řešením bylo podle Ondráčka umístit na silnici radar. Jenže to se ukázalo jako nemožné. „Především ta cena. Nikdy by mě nenapadlo, že silniční radar může stát víc než milion a půl. Kde bychom na to vzali. A pak jsme zjistili, že jako obec nesmíme vybírat pokuty za překročení rychlosti,“ popsal starosta Ondráček bezvýchodnou situaci, do které se obec dostala a ze které obci naštěstí pomohlo město Havlíčkův Brod.

Radnice v Brodě radar do Krátké Vsi koupila. Kompletní systém za víc než dva miliony korun dodala firma z Třebíčska „ Bylo to na základě stížnosti místních obyvatel že v obci, která leží na hlavním silničním tahu silnice číslo 34 na Pardubice, řidiči běžně překračují povolenou rychlost,“ sdělil Martin Stehno, vedoucí dopravního úřadu v Havlíčkově Brodě. Jak upozornil už v minulosti tajemník brodské radnice Václav Stejskal, široká silnice vedoucí na Havlíčkův Brod z kopce některé řidiče k rychlosti přímo svádí.

Dneska už tuto silnici kontroluje bystré oko kamery. Podle starosty Ondráčka se kázeň řidičů v jízdě přes obec výrazně zvýšila a že peníze z pokut zůstanou městu Havlíčkův Brod je úplně v pořádku. „Za rychlou jízdu může řidič dostat pokutu až tisíc korun,“ upozornil Martin Stehno.

V podobné situaci jako Krátká Ves jsou například Olšinky u Golčova Jeníkova. Zpomalovací semafory si musel pořídit Vojnův Městec na Žďársku, problematická je silnice na Jihlavu vedoucí přes obec Skřivánek.