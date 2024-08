„Žádost o přijetí do hospice bude dostupná na našich stránkách v polovině srpna,“ sdělila Deníku ředitelka Ludmila Novotná s tím, že hospic přijme klienty do péče v listopadu. Budova je v současné době dokončená, vybavená nábytkem, hotová je i zahrada kolem. Velkými francouzskými okny je vidět do světlých prostorných místností, budoucích pokojů pacientů. Z každého pokoje je vchod přímo do zahrady. Poslední chvíle života bude v hospicových pokojích trávit dvacet pacientů.

| Video: Youtube

Otevření hospice vítají i lidé, kteří pečují o své nemocné doma. „Taková péče je náročná psychicky i fyzicky. Náš nedávný průzkum ukázal, že až osmasedmdesát procent pečujících je na péči o seniora samo. A to několik let. Během péče o blízkého dochází k zatížení blízkých vztahů pečujících,“ konstatuje Tereza Brunerová ze společnosti Sue Ryder, Neztratit se ve stáří.