Vchod do očkovacího centra je ze zadní strany Máje. „Dobrý den, máte vydezinfikované ruce a vyplněný dotazník?“ vítá ho jedna z administrativních pracovnic. Když vše odsouhlasí, přesouvá se na registrační místo.

Po vyřízení několika nezbytností odchází na stanoviště lékaře. „Po aplikaci může přijít horečka, nechutenství a mohou vám otéct uzliny. Většina problémů přichází v první půlhodině, takže vás budeme hlídat. Kdyby se doma přeci jen dělo něco zásadního, tak volejte sanitku,“ upozorňuje ho jeden z přítomných lékařů Jiří Běhounek mladší.

Teď už nic nebrání tomu, aby pokračoval naproti ke zdravotním sestrám. Očkují vakcínou od firmy Moderna. „Odložte si a posaďte se u nás. Píchneme vás do levého ramene, ale nebojte, ani to neucítíte,“ chlácholí ho sestřička. „Tak a je to hotové,“ dodává vzápětí.

Sám Karel Macháček potvrzuje, že dostála svému slibu. „Skutečně jsem to necítil. Je mi výborně. Snad takhle bezproblémové bude i přeočkování, na které jdu za měsíc,“ vyslovuje přání, zatímco se přesouvá do klidové zóny, neboli odpočívárny.

U zdravotníků se senioři střídají po pěti minutách. V těsném závěsu za ním je tak další obyvatelka Kamenice, a to Zdeňka Dvořáková, kterou přivezl syn Milan. „Cítím se dobře, vše proběhlo v naprostém pořádku,“ prozrazuje a hledá volnou židli, kde stráví dalších třicet minut.

Lidé si čas krátí různě. Někteří koukají na televizi, jiní si naopak čtou nebo klábosí. Povinnou půlhodinku klidu má tou dobou už za sebou třeba Věra Zábojová z Pelhřimova. „Je to dlouhé, ale dá se to přečkat. Povídala jsem si se synem, který mě sem doprovodil,“ komentuje seniorka. Jelikož se cítí dobře a vedlejší účinky nemá, dostává doklad o očkování a vydává se pomalu k domovu.

Celkem se ve středu v Máji nechalo naočkovat 159 seniorů. „Zatím to hodnotím velice kladně. Musím opravdu pochválit naše zaměstnance za to, jak k tomu přistoupili a že to skutečně odsýpá,“ nechává se slyšet ředitel pelhřimovské nemocnice Michal Kozár.

Zdravotníci byli z různých oddělení místní nemocnice. „Díky tomu, že nemocnice v současné době funguje v omezeném režimu, jsme schopní tým bez problémů sestavit. Postupně, jak se budeme vracet k běžnému provozu, ale počítáme s tím, že sem budou chodit ve svém osobním volnu. Samozřejmě na základě dohodě o provedení práce,“ nastiňuje Kozár.

Podle jeho optimistického výhledu by většinu zájemců z Pelhřimovska mohli stihnout naočkovat do letních prázdnin. Má to však jeden háček – dostatek vakcín. „V příštích čtrnácti dnech se to ještě nemá moc měnit a budeme dostávat aktuální tři plata očkovací látky. Od března by se ale dodávky měly navýšit,“ uvádí hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

V Pelhřimově zdravotníci zvládnou naočkovat až tisíc lidí denně. Brzy k němu přibudou i další centra. „Rádi bychom je otevřeli v polovině března. V úterý jsme konečně také definitivně vybrali místo v Brodě. Očkovat se bude v budově onkologie tamní nemocnice,“ uzavírá Schrek.