K tomu pravidelné odčervení vyjde chovatelku minimálně na čtyři sta korun, za konzervy zaplatí dalších pět stovek měsíčně. Podle Strakové musí mít chovatel finanční rezervu pro nečekané případy. „Můj pes má problémy s očima, takže čištění a léky vyjdou na minimálně šest stovek. Bono trpí na hotspoty, ošetření stojí asi tisíc korun měsíčně. Starší pes potřebuje kloubní výživu, to je přes dva tisíce za měsíc,“ počítá chovatelka. Hotspoty u psů jsou bolestivé mokvavé záněty. Rychle se šíří a léčba je drahá, protože u některých psů, jako je Bono, se záněty opakují.

Drahé granule. Na mazlíčcích začala na Jihlavsku šetřit jen část chovatelů

Ceny krmiv v posledních letech vzrostly. Potvrdili to Deníku například v prodejně SuperZoo v jihlavském nákupním centru Aventin. „Ano, ceny vzrostly, snažili jsem se je ale zvedat postupně. V poslední době pozoruji spíš vyšší zájem o kvalitnější a dražší krmiva, lidé za svoje mazlíčky rádi zaplatí. Myslím si, že mnozí utrácí ještě víc peněz než třeba před rokem,“ srovnala manažerka prodejny Barbora Marková.

U části chovatelů je ovšem všudypřítomné zdražování důvodem přechodu na ekonomičtější variantu krmiva, všiml si Daniel Sedlák z jihlavské prodejny Lord Basset. „Od koronavirové krize u nás vzrostly ceny krmiv asi o patnáct procent, od války na Ukrajině o dalších patnáct. Přechod k levnějším variantám pozorujeme asi u každého desátého zákazníka. Na druhou stranu, odklon od lepších značek není nikterak zásadní,“ přiblížil změny na Vysočině Sedlák.

Větší balení granulí, méně hraček. Na zvířatech Třebíčané šetří jen minimálně

V Havlíčkově Brodě v prodejně Apetit si chovatelé mohou vybrat z celé řady krmiva pro domácího mazlíčka podle věku i velikost. Krmení pro zdravá zvířata, ale i pro ta, která potřebují speciální krmiva. Podle vedoucí Jany Kodytkové i tady ceny stouply, ale majitelé na domácích mazlíčcích většinou nešetří. „Nejsme supermarket. Na krmení nemá cenu šetřit. Co majitel ušetří na krmení, vydá za veterináře. Jednou k nám přišla zákaznice s pláčem, že za ošetření pejska dala na veterině devět tisíc korun. Že za to prý může špatné krmení, tak si jde pro lepší,“ vzpomínala Kodytková.

Průjmy, zácpy, zvracení, onemocnění kostí a kloubů, ledvin, zhoršená kvalita srsti či obezita. To jsou podle jihlavského veterináře Františka Kostky nejčastější obtíže spojené se špatným stravováním nebo nekvalitním levným krmivem. „Vyplatí se přijímat rady zkušenějších chovatelů a veterinářů, ověřovat si zdroje a zjišťovat, co je pro mé zvíře nejlepší,“ poradil Kostka.

Na nejlepších přátelích se nemá šetřit, říká majitel dvou psů z Pelhřimova

Také on vypozoroval, že většina lidí na svých mazlíčcích ani v době zhoršené ekonomické situace nešetří. „Naprostá většina majitelů se snaží dopřát svým zvířecím kamarádům to nejlepší. Snaha ušetřit je na druhou stranu přirozená a ne pokaždé musí být nutně ke škodě věci. Vždy záleží hlavně na tom, které krmivo vyhovuje konkrétnímu zvířeti,“ vyjádřil se veterinář Kostka.

Na chyby ve stravování zvířat přesto neustále naráží veterinární správa. „V oblasti ochrany pohody zvířat jsme v České republice provedli v loňském roce více než 6700 kontrol,“ zmínil mluvčí Státní veterinární správy Petr Majer. U zájmových zvířat, jako jsou psi, kočky nebo terarijní či akvarijní zvířata, objevili podle Majera nedostatky u dvaatřiceti procent kontrolovaných. Kromě omezování výživy patřily mezi nejčastější prohřešky nevhodné podmínky chodu, nezajištění veterinární péče nebo nedostatečné zabezpečení proti úniku.

Drahé energie i krmení. Raději ušetřím na sobě, říká žďárská chovatelka psů

Příklady ceny krmiv: SuperZoo - Rasco Premium Adult Large 67 Kč/kg, Prospera Plus Sensitive 80 Kč/kg, Ontario Adult Medium Fish & Rice 97 Kč/kg, Lord Basset - Brit Premium Dog by Nature Adult 70 Kč/kg, TOW Sierra Mtn. Canine 122 Kč/kg, N&D Ocean Dog Adult M/L Salmon & Cod & Melon 205 Kč/kg

Spoluautorkou textu je LUCIE BURIANOVÁ.