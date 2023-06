K tomu, aby člověk šel pracovat do takového prostředí, jako jsou jatka, kde se běžně setkává s usmrcováním zvířat, musí mít někdy určitý povahový rys. Neříkám, že se to týká všech zaměstnanců jatek, ale zabíjení zvířat je svým způsobem nehumánní záležitost, činnost, kterou nemůže dělat každý.

Je možné, že práce, kde dochází denně k hromadnému usmrcování, může brutální jedince přímo přitahovat?

Člověk, který má potřebu před zabitím ještě zvíře týrat, trpí zřejmě nějakou poruchou osobnosti. Psychopat sadista, kterému utrpení jiných působí potěšení. Za jiných okolností by se takto choval k lidem, ale protože máme zákony, které takové jednání vůči lidem postihují, kompenzuje si svoje úchylky na zvířatech. Ale znovu opakuji, nelze tvrdit, že všichni lidé pracující na jatkách jsou takoví.

Na druhé straně, pokud se člověk denně potkává se smrtí, asi časem otupí a zabít zvíře nepovažuje za nic výjimečného. Mohou ale týrání zvířat v takových provozech zabránit kontroly? Existuje i jiná cesta?

Máte pravdu, že každá profese časem člověka poznamená. Někdy určitým způsobem skutečně otupí. Takže jinak bude prožívat porážku zvířete člověk, který má doma dvě ovce a rozhodne se je usmrtit a jinak to vnímá člověk, který denně zabije desítky zvířat. Ten pak může zvíře opravdu vnímat jako materiál. Ale jak jsem řekl, něco jiného je zabít a pak ještě působit zvířeti utrpení. Kontroly jsou nejjednodušší způsob, jak podobným excesům zabránit. V ideální situaci by bylo nejlépe nechat zaměstnance takových provozů projít psychotesty, které by lidi s poruchou osobnosti odhalily. Jenže to je jen vize. Jatka jsou prostředím, kde je o zaměstnance trvalá nouze.

Video, které ukazuje zacházení se zvířaty, je jen pro silné nervy:

Zdroj: organizace Zvířata nejíme