Lidé zavření za koronaviru doma se pouštěli do údržby domácností a našli v tom zalíbení. Půjčení vrtačky i bagru stojí pár stovek, ale záloha je vysoká.

Půjčovny nabízejí zájjemcům nářadí všehoi druhu od vrtaček po těžkou techniku | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

V zimě jsme opravili koupelnu. Teď v létě by se hodila zastřešená terasa na zahradě. Jenže jsme nikoho nesehnali, vysvětlila Irena Švecová z Havlíčkova Brodu proč se společně s manželem rozhodli vzít na sebe roli domácích kutilů. Jak upřesnila, materiál nakoupili v marketu Jihlavě. To, co jim ale chybělo, bylo nářadí.