Nejvíce ježků lidé do pavlovské stanice nosili během listopadu, stále to však aktuální téma. „Největší nápor, kdy lidé nosili i deset patnáct ježků denně, už máme za sebou. Za poslední týden se k nám dostali dva ježci,“ potvrdil provozní Stanice Pavlov Jiří Kořínek.

Hlavní roli při záchraně hraje váha. „V současné době by ježek měl mít kolem pěti set gramů. Samozřejmě musí také vypadat zdravě a nesmí být malátný nebo viditelně zraněný. Pokud na něj sáhnete a on se schoulí do klubíčka, pak je vše v pořádku. V opačném případě by se měl určitě dostat k nám do stanice,“ pověděl Kořínek.

„U menších jedinců záchrana také zbytečná není, otázka je však, jestli je vyloženě nutné je nosit do záchranné stanice. Ježek nepotřebuje takovou péči, takže ho stačí dokrmovat přímo na zahradě,“ líčil Kořínek.

Rozhodně ale neplatí, že by si ježek pochutnal na jablíčkách, jak ukazují dětské knížky. Je totiž hmyzožravec. „Nejvhodnější jsou v takovém případě kočičí konzervy a granule. Můžeme dát i psí, ale kočičí jsou lepší,“ podotkl Kořínek.

Misku s potravou a vodou stačí připravit na zahradu, bodlináč už si ji najde. „Teď se snaží vykrmit na zimu, aby zvládli přezimovat, a hledají potravu. Můžeme je proto vídat i přes den. Když jim budeme chystat žrádlo, tak budou během čtrnácti dnů na zimu připravení,“ vyprávěl Kořínek.

Dobré je pro ježka zajistit také úkryt. „Jsou to venkovní zvířata, takže rozhodně není nutné je brát třeba do sklepa. Můžeme tak koupit přímo budky pro ježky, ale bohatě stačí nechat v koutě zahrady hromadu listí, do které se může ježek schovat,“ upřesnil Kořínek.

Lidé do Pavlova přinášejí i další zvířata. „Celoročně se k nám dostávají káňata i další ptáci nebo třeba zvířata sražená autem. Teď je ale především sezona ježků a netopýrů. Netopýři také zimují a v současné chvíli by už měli být vykrmení a uložení k zimnímu spánku. Občas se ale stane, že nějaký z úkrytu vypadne,“ popsal Kořínek.

Oproti ježkům má ale záchrana netopýrů svá opodstatnění. „U netopýrů váha není hlavním ukazatelem, zda zimu přežije, či nikoli. Pokud ho lidé najdou na zemi, tak je vždy lepší zavolat záchrannou stanici, popsat konkrétní situaci a domluvit se individuálně,“ upozornil Kořínek.

Záchranáři se už pak o tohoto okřídleného savce postarají. „Nejspíše v takovém případě nebyl dostatečně připravený na zimu, takže ho u nás během pár dnů vykrmíme speciálním krmivem a následně i zazimujeme,“ uzavřel Kořínek.