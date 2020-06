Účastníci si mohou zvolit, zda se vydají na výlet pěšky, nebo na kole. Také délku trasy si mohou zvolit takzvaně na tělo. Na výběr je hned ze tří cyklotras a tří pěších tras. Děti pak mají vlastní trasu, která měří šest kilometrů. „Pochod a cyklovyjížďka se koná za každého počasí,“ uvedl hlavní pořadatel závodu Vít Dušek

Pochodníci se mohou podívat například na Bílek, do Sobíňova či k rybníku Řeka u Krucemburku. Cyklisté se naopak vydají opačným směrem, a to do Vepříkova, Habů a někteří až za hranice hraje, a to na Seč.

Start i cíl je u chotěbořské asijské restaurace. Dospělí výletníci vyrazí v sedm hodin a děti pak o hodinu a půl později. „V cíli každý účastník obdrží diplom a děti čokoládovou medaili,“ prozradil Dušek.