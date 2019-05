Nejprve se komise vydala do víseckého Mlýnu Poštolka. Tady je majitelka mlýna Ivana Georgievová uvítala stylově chlebem se solí. „Chléb je samozřejmě domácí a ze žitného klásku,“ hlásila hned na úvod mlynářka.

Po krátké prohlídce vnitřku stavení komisi čekalo vystoupení dětí z místní mateřské školy. Ty si připravily písničky, básničky a nechybělo ani tancování. Jak jinak než na písničky spjaté s mlýnem.

Ke slovu se dostal i tatínek současného starosty obce Břetislav Čapek, který je posledním víseckým rodákem, jenž do mlýna vozil obilí. Ten přítomným pověděl o požáru mlýna i několika jeho majitelích, mimo jiné například o Vávrových. „Když jsem se jako čtyřletý kluk toulal po vsi, přišel jsem až k Vávrům a jejich asi sedmiletá dcera mi uvařila krupičnou kaši s poznámkou ‚U nás si můžeš vzít, my máme mlýn‘. Asi to s tou krupicí trochu přehnala, protože jsem jí řekl ‚máš to dobrý, ale maminka vaří lepší‘. I dnes se tomu oba rádi zasmějeme,“ vzpomínal Břetislav Čapek.

Nechyběly ale ani postřehy současných majitelů mlýna, manželů Georgievových. „Natrvalo jsme tady dvaadvacet let. Já jsem sem šla, protože se tady manželovi moc líbilo, ale původní stav mlýna byl skutečně žalostný. Může ale říct, že dnes se nám tady moc líbí,“ podělila se o své dojmy Ivana Georgievová.

Poté se komisaři přesunuli do obecního obchůdku a obecní knihovny, kde na ně čekala knihovnice Marie Čapková, maminka starosty. „V naší knihovně máme mimo jiné i knížky z nakladatelství Eva, které vlastní místní rodák Karel Nevole. Ještě bychom potřebovali více čtenářů,“ posteskla si s úsměvem knihovnice.

„Musím říct, že je knihovna moc pěkná,“ pochválila členka komise Iveta Fryšová. „Také je to maminčina srdeční záležitost,“ odpověděl jí starosta Vísky Ondřej Čapek.

Putování obcí zakončili v kulturní domě zhruba půlhodinovou prezentací a malým občerstvením a vysazením lípy. Ta ale od čtvrtka roste za obcí, kam komisi museli dovézt vísečtí motorkáři na svých strojích. „Jsem vášnivý motorkář, tak jsem si řekl, proč je neprovézt na motorce,“ zasmál se Ondřej Čapek.

Motorky byly pro komisi premiérou. „Byl to originální nápad a příjemné zpestření. V úterý jsme například jezdili ve Víru na kolech, ale toto bylo poprvé. Nejprve jsme se sice lekli, že budeme muset motorky řídit, ale nakonec to bylo úžasné,“ pochválila předsedkyně komise a starostka Heřmanova Pavla Chadimová.

Jak předsedkyně komise, tak starosta si přehlídku chválili. „Já si myslím, že se nám to povedlo. Všechno na minutku klaplo a řekl bych, že jsme to odprezentovali dobře. Dětičky předvedly výborné vystoupení ve mlýně, tatínkovy vzpomínky byly také pěkné. Vše zkrátka klaplo tak, jak jsem si představoval,“ svěřil se na závěr starosta Čapek.