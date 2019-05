Havlíčkův Brod – Zhruba stovka školáků z okresu Havlíčkův Brod si dva dny v brodském AZ Centru měřila svoje síly ve znalosti matematiky. Konal se tady další ročník okresní soutěže Pythagoriáda.

„Soutěž je rozdělena do čtyř kategorií od pátého do osmého ročníku základních škol. Vzhledem k velkému počtu žáků jsme rozdělili soutěž do dvou dnů. Soutěžící řeší patnáct úloh a mají na to jen 60 minut,“ informoval za pořadatele učitel matematiky František Roček za základní školy Lipnice nad Sázavou.