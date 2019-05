Radnice chtěla nechat krytý bazén v parku Budoucnost rozšířit. Jenže podle názoru statika potřebuje bazén spíš důkladnou rekonstrukci. Kostra bazénu je ve špatném stavu. Je opotřebovaná a zrezivělá. Nejde o přímo havarijní stav, ale důvod k zamyšlení do budoucna. Bez odborného zásahu může být bazén za pár let zralý k uzavření.

Ovšem náklady na rekonstrukci bazénu by mohly dosáhnout částky až sto milionů korun. To by pro městskou kasu znamenalo pořádnou zátěž. Navíc radnice v Brodě plánuje v nejbližší době hned několik náročných investičních akcí. Například rekonstrukce ulic nebo novou sportovní halu. Vedení města nechá proto v bazénu provést důkladnou revizi, která původní stav buď potvrdí nebo přinese jiné výsledky.

Krytý bazén byl v Brodě otevřen v dubnu 1998. Se sousedním zimním stadionem a tělocvičnou v Kotlině tvoří celý komplex sloužící v Brodě ke sportovnímu vyžití. Jako jeden z prvních v Česku začal používat ke koupání mírně slanou vodu.