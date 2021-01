Více než třináct milionů korun rozdělí letos radnice v Brodě na podporu kultury, sportu a zájmovou činnost. Přitom to ale mělo být o tři miliony víc.

Havlíčkův Brod. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

„Ano původně to mělo být víc než šetsnáct milionů korun. Z toho přes třináct milionů do sportu, přes dva miliony do kultury a na ostatní zájmové aktivity asi 750 tisíc,“ informoval radní Vladimír Slávka.