Autobusem ve směru od Havlíčkova Brodu do Radostína jezdí denně děti ze školy domů, důchodci od doktora. Přeběhnout od zastávky do vsi, která leží na druhé straně rušné silnice, chce postřeh a rychlé nohy. Nákladní i osobní auta se řítí jedno za druhým. A to jsme do Radostína přijeli v době, kdy se tam staví protihluková stěna a dopravu řídí semafory. Bez nich je to mnohem horší. „Potřebujeme radar,“ říká starosta Petr Zadina. Přes vesnici vede silnice první třídy číslo 38. Doprava je extrémní. „Auta lítají jedno za druhým, přejít silnici je o strach,“ postěžuje si Miloslav Kotěra. Podle Jany Vohnické je na silnici aut pořád víc a rychlost nedodržuje snad nikdo.

Přes Radostín jezdí osobní auta i veškerá kamionová doprava do středních Čech. Starosta si nechal loni změřit hustotu dopravy přes obec. Čtrnáct dní v srpnu. Za jeden den projelo přes deset tisíc aut a většina překročila rychlost. „A to byl covid, doba útlumu,“ poznamená starosta dodá že v Radostíně byl kdysi přechod pro chodce. „Jenže už nesplňoval nová bezpečnostní nařízení. Přechod ležel za horizontem kde ho řidiči neviděli a neměl takzvaný ostrůvek uprostřed,“ vysvětluje starosta. Proto Radostín o přechod přišel a cestující autobusem sprintují do vsi přes silnici kde auta pořádají závody. „Řidiči jsou bezohlední. Osobní auto nepřibrzdí a nedá chodci přednost. Kamioňáci jsou slušnější a zastaví, když vidí někoho na silnici,“ povzdechne si starosta. Není divu, že se Radostín stal místem několika nehod. „Ta poslední byla v pondělí 16. května. Tři auta v sobě, letěl sem vrtulník,“ říká starosta.

Smrtelné následky nehod tu nejsou výjimkou. Před dvěma lety se tady srazila sanitka, tahač a dvě osobní auta. „Dva lidé zemřeli, tři se těžce zranili," sdělila tehdy policejní mluvčí Dana Čírtková.

Starosta Zadina se rozhodl bojovat o radar, který by piráty silnic zkrotil. „Radar stojí dva miliony. Tolik nemáme. Oslovil jsem město Havlíčkův Brod, je to náš pověřený úřad. Mohli by radar koupit a provozovat. Ale tamní rada to zamítla,“ říká starosta.

Důvody vysvětluje Deníku místostarosta Zbyněk Stejskal. „Když chce obec radar, ať si ho koupí. My ho budeme provozovat. Kupovat ho nebudeme. Radostín není naše místní část,“ říká Stejskal a dodává, že provoz radaru je náročný ekonomicky i administrativně. Nevyplatí se. Brod má podle místostarosty tři úředníky kteří se zabývají hlavně radarem a řeší pokuty. „Každou chvíli je nutné radar kontrolovat a kalibrovat, abychom se nedostali do střetu se zákonem. Výtěžky z pokut provoz nepokryjí. Chápu obavy starosty Radostína, ale všechno je v lidech. U nás v Brodě bychom museli mít radar i na náměstí, kde o víkendu řidiči jezdí skoro stovkou,“ konstatuje Stejskal. V současné době provozuje město Brod například radar u Svatého Kříže. Možnost, že by se z něj stal radar putovní, který by si mohl Radostín na čas půjčit, Stejskal odmítá. „Nedělalo by to dobrotu. Podobně to udělaly město Chotěboř a Ždírec nad Doubravou a dneska kvůli tomu ženou starostu Chotěboře málem k soudu,“ vysvětluje Stejskal.