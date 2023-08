Vystoupit z autobusu, rozhlédnout se na obě strany a přeběhnout silnici na druhou stranu do vsi. Pro obyvatele Radostína běžná věc, při které ale může jít o život. Cestující Pavla Žáková jede do Radostína na návštěvu. Vystupuje z autobusu a opatrně se rozhlíží. Situaci zná. „Ta silnice je strašná. Musím si dávat pozor, už tak rychle neběhám. Čekám až auta přejedou. Někdy tady stojím i deset minut,“ povzdechne si žena.

Podle zkušeností starosty Petra Zadiny je provoz na silnici nejhorší v pondělí a v pátek. „A samozřejmě teď koncem prázdnin a v pondělí. Rodiny se vracejí z dovolených, děti půjdou do školy,“ poznamená starosta. Autobusem ve směru od Havlíčkova Brodu do Radostína jezdí denně děti ze školy domů, důchodci od doktora. Podobně to vypadá na opačnou stranu. Některé děti z Radostína jezdí do školy do Skuhrova a musejí přejít přes silnici. „Většinou je kvůli bezpečnosti na zastávku vodí rodiče,“ dodává Zadina.

Radostín potřebuje radar. Kupte si ho, zní z Brodu

Přeběhnout od zastávky do vsi, která leží na druhé straně rušné silnice, chce postřeh a rychlé nohy. „Potřebujeme radar, ale takový, co by jen neblikal, ale sázel pokuty,“ říká starosta. Stěžují si i místní. „Auta lítají jedno za druhým, přejít silnici je o strach,“ říká Miloslav Kotěra. Podle Jany Vohnické je na silnici aut pořád víc a rychlost nedodržuje snad nikdo.

Přes Radostín jezdí osobní auta i veškerá kamionová doprava do středních Čech. Starosta si nechal předloni změřit hustotu dopravy. Za jediný den projelo obcí přes deset tisíc aut a většina překročila rychlost. „A to byl covid, doba útlumu,“ poznamená starosta a dodá, že v Radostíně byl kdysi přechod pro chodce. „Jenže už nesplňoval nová bezpečnostní nařízení. Přechod ležel za horizontem, kde ho řidiči neviděli a neměl takzvaný ostrůvek uprostřed,“ vysvětluje starosta. Smrtelné následky nehod nejsou na téhle silnici výjimkou.

Následky nehod. Silnice první třídy přes Radostín je dopravně přetížená.Zdroj: Policie ČRNěkteré nehody u Radostína

Únor 2022: havárie řidičky, škoda 60 tisíc korun.

Srpen 2020: auto srazilo devadesátiletého muže, vrtulník ho vezl do nemocnice.

Prosinec 2019: vážná nehoda kamionu.

Srpen 2019: u Radostína se srazila sanitka, tahač a dvě osobní auta, následky tragické.

Leden 2019: čelní srážka dvou aut, těžké zranění.

Červen 2014: smrtelná nehoda osobního auta.

Zdroj: statistiky PČR

Starosta Zadina se rozhodl bojovat o radar, který by piráty silnic zkrotil. „Radar stojí dva miliony korun. Tolik peněz nemáme. I kdybych peníze sehnal, ze zákona nesmíme radar provozovat. To smí jen pověřená obec. Oslovil jsem naposledy město Havlíčkův Brod, je to náš pověřený úřad. Mohli by radar koupit a provozovat. Ale tamní rada to zamítla,“ říká Zadina.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle starosty Havlíčkova Brodu Zbyňka Stejskala je to poněkud jinak. „Jestli obec Radostín radar potřebuje, ať si ho koupí. Město Havlíčkův Brod ho bude provozovat, ale ne kupovat. Radostín není místní část Brodu,“ vysvětluje Stejskal. Provoz radaru je podle starosty Stejskala náročný ekonomicky i administrativně. Nevyplatí se. Podle radostínského starosty Zadiny je to nesmysl, s ohledem na stále větší bezohlednost dopravy si radar na sebe bez problémů vydělá.

Brod má podle Stejskala úředníky, kteří se zabývají hlavně radarem a řeší pokuty. „Každou chvíli je nutné radar kontrolovat a kalibrovat, abychom se nedostali do střetu se zákonem. Výtěžky z pokut provoz nepokryjí,“ konstatuje Stejskal.

Past na spěchající řidiče: v Údavech začne radar měřit rychlost

Město Havlíčkův Brod provozuje například radar v Krátké Vsi. Z obce se přístroj koncem roku stěhuje. Podle starosty Zadiny by se mohl radar stát putovním, pokud ho Brod Radostínu půjčí. To však brodský starosta odmítá. „Radar stěhujeme z Krátké Vsi do Šmolov. Jsou tam veliké problémy s dopravou. Šmolovy jsou místní část Brodu, mají logicky přednost,“ vysvětluje Deníku starosta Stejskal.