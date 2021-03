Toto řešení se ale starostovi Davidu Drahošovi nezdá ideální. „Máme ve své správě dva vodovody, kanalizaci a ještě internet a televizi. Je to služba lidem,“ řekl a přiznal, že jako starosta není odborníkem na televizní a internetové připojení, proto by rád provozování přenechal někomu jinému.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: Deník

Věžnice jsou aktuálně napojené na nedaleký Šlapanov, který má také vlastní televizi a internet, ale síť je letitá a má svá slabá místa. „Není v našich silách, abychom to zlepšili sami. Vždy jen odstraňujeme poruchy,“ poukazuje starosta na finanční náročnost.

Třebaže radnice dodává signál pro kabelovou televizi prakticky všem, u internetu to tak není. Některé domácnosti totiž přechází na jihlavský D-Comp, ten už dodává internet do zhruba polovině obce. „Je to bezdrátová technologie, mohli bychom společně něco vymyslet,“ naznačil další vývoj David Drahoš.