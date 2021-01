Ve Světlé teď řeší, jestli šlo o nečekaný dárek pro centrum, nebo jen roztržitost toho, kdo obálku do schránky hodil. „Bohužel tam nebyl žádný vzkaz, který by říkal, že se jedná o dar. Nemohli jsme si hotovost proto ponechat. Odevzdala jsem ji na zdejší policejní stanici, odkud ji předali na městský úřad,“ líčí Strachotová.

Obálka tak teď leží v trezoru na úřadě. „Jde o raritní situaci. Tím spíše, že opravdu není jasné, za jakým účelem ji někdo do schránky hodil,“ komentuje mluvčí světelské radnice Blanka Sedláková.

Přesnou částku ani jedna z bezpečnostních důvodů sdělit nechce. Podle informací Deníku by ale měla vysoce převyšovat deset tisíc korun.

„V budově sídlí nejen eNCéčko, ale i Mateřské centrum Rolnička, ve kterém probíhala Tříkrálová sbírka. Před vchodem má poštovní schránku však pouze nízkoprahové centrum. Můžeme pouze spekulovat, zda měly být peníze darem do sbírky, nebo pro eNCéčko. Anebo je to třeba úplně jinak,“ přemítá Sedláková.

I proto by jim pomohlo, kdyby se štědrý dárce ozval. „Zatím to nikdo neudělal. Pokud jde skutečně o dar, moc bychom si přáli, aby se dotyčný ozval a upřesnil, že jde o dar. Peníze by poté mohly pomoci tam, kde to skutečně zamýšlel,“ podotýká Strachotová. V opačném případě po třech letech propadnou městu.

Podobnou záhadu ve Světlé řešili naposledy v roce 2010. „Tehdy čtyři chlapci ve věku devět až dvanáct let přinesli dvanáct tisíc korun, které našli ve sněhové závěji. Bohužel, ani tehdy se majitele nepodařilo najít. Chlapci ale obdrželi nálezné, na které měli dle zákona nárok, a také byli oceněni za svou poctivost vedením města a ředitelem základní školy,“ dodává Sedláková.