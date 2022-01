Razítko pro rychlovlaky přes Brno: pojedou kolem Kutné Hory a Světlé nad Sázavou

/MAPA/ Další krok pro výstavbu vysokorychlostních tratí přes Brno, která by měla výrazně zrychlit například cestu vlakem mezi Prahou a Brnem. Centrální komise ministerstva dopravy schválila studie proveditelnosti u tratí z Prahy do Brna a Břeclavi a z Brna do Ostravy. Mají větší ekonomický přínos, než je výše plánované investice.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Chen Yehua

První část vysokorychlostních tratí má být zprovozněna v roce 2030. V roce 2027 má podle plánu začít budování úseků ve středních Čechách a v blízkosti Brna. V roce 2029 je v plánu začátek stavby tratě přes Vysočinu. „V úseku Praha-Brno byla zvolena varianta, která spojuje českou a moravskou metropoli severním koridorem kolem Kutné Hory a Světlé nad Sázavou. V Kraji Vysočina se jedná o trasu, jež je umístěna blíže Jihlavě," sdělil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Mapa plánovaných vysokorychlostních tratí v České republice.Zdroj: Správa železnicU Jihlavy vznikne nový terminál Pávov i možnost propojení na konvenční síť. V Brně vybraná varianta počítá se zapojením do terminálu Vídeňská s následným vstupem do železničního uzlu Brno v poloze Řeka, tedy v novém umístění. „Směrem z Brna na jih vznikne rovněž nová trať vedená od současné západněji, v blízkosti Rakvic bude napojena do trasy současné," přiblížil Jemelka. Místo kuželek modely vlaků a železnic: podívejte se, čím ožije husovická herna Po trati by mělo jezdit několik kategorií vlaků. Nejrychlejší mají zvládat spojení mezi hlavními nádražími obou největších měst do hodiny. Maximální provozní rychlost má být podle předpokladů 320 kilometrů v hodině, minimální dvě stě. Předpokládané náklady jsou 324 miliard korun, které mají pokrýt především dotace z Evropské unie. Z Brna do Ostravy V případě vysokorychostní trati z Brna do Ostravy byl vybraný projekt, který obsahuje návrh nové trati v úseku Brodek u Přerova – Prosenice – Ostrava-Svinov i oboustranné sjezdy do stanice Hranice na Moravě. Předpokládané náklady jsou třiaosmdesát miliard korun. „Trať zkrátí cestovní dobu mezi Prahou, Brnem, Olomoucí a Ostravou. Společně s modernizovanou tratí Brno-Přerov má tvořit velmi kvalitní spojení Brna a Ostravy," zmínil Jemelka. Jízdní doba mezi oběma městy má být do hodiny. Spory o nový územní plán Brna: Splnit námitky mnohdy nešlo, tvrdí úředníci Nová trať bude navržena pro maximální provozní rychlost 320 kilometrů v hodině. „Zahájení výstavby je v plánu v roce 2025, a to v úseku mezi Prosenicí a Ostravou-Svinovem," uvedla mluvčí Správy železnic Radka Pistoriusová.