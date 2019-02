Havlíčkův Brod – První vranovská realitní kancelář brněnského podnikatele Jana Šestáka nabídla Kraji Vysočina za nemovitosti v areálu bývalé havlíčkobrodské zemědělské školy 35 milionů a 850 tisíc korun.

Bývalá Střední zemědělská škola v Havlíčkově Brodu. | Foto: Deník/archiv

S nejvyšší nabídkou se tak stala vítězem výběrového řízení. Toho se kromě ní zúčastnily i další čtyři subjekty.

Na webu kraje to oznámil hejtmanův náměstek Libor Joukl. „Krajské zastupitelstvo v úterý rozhodlo o úplném převodu nemovitostí bývalé Střední zemědělské školy v Havlíčkově Brodě. Poté, co odkoupení nemovitostí odmítlo město Havlíčkův Brod, nabídl kraj areál do výběrového řízení," uvedl Joukl a připomněl, že předmětem prodeje je dvoupatrová budova školy společně s jídelnou a tělocvičnou a také třípatrový objekt domova mládeže s kotelnou. Mluvčí Kraje Vysočina Jitka Svatošová dodala, že v následujících dnech budou upřesněny podmínky kupní smlouvy. „Cena by pak měla být uhrazena do čtyřiceti dnů od podpisu smlouvy," sdělila Svatošová.

Jan Šesták řekl, že oficiálně ještě nebyl o výsledku výběrového řízení ani o rozhodnutí krajského zastupitelstva informován. „Obecně mohu konstatovat, že mi půjde o celkovou revitalizaci areálu, a to zcela v souladu s územním plánem města Havlíčkův Brod. Moje představa je taková, že nemovitosti budou upraveny jak pro bydlení, tak pro obchodní účely, jakými jsou například pronájmy nebytových prostor, lehká živnostenská výroba a tak podobně," vyjmenoval Šesták. Ten dodal, že již má obdobnou zkušenost s nemovitostmi, které získal v Brně.

V brodském územním plánu je plocha areálu bývalé zemědělské školy definována jako takzvaná plocha přestavbová s uvažovaným využitím pro výrobu a skladování. „Určena je pro drobnou a řemeslnou výrobu, pro malé a střední formy podnikání. Jako přípustné se jeví i případná umístění administrativy podniků, vzorkových prodejen či čerpací stanice. Z toho lze vyvodit, že územní plán neumožňuje v areálu uskutečňovat stavby pro bydlení. Jedinou výjimkou jsou snad služební byty správců nebo nezbytného technického personálu," vysvětlil Honzárek.

Dříve byla plocha areálu školy zařazena v územním plánu v plochách školní občanské vybavenosti.

„Na podnět kraje ale byla vloni překvalifikována na uvedenou plochu přestavbovou," podotkl Honzárek.

Plodík: Jako brodský zastupitel mám obavy, jak to bude s areálem dál

Krajský a současně i havlíčkobrodský zastupitel Milan Plodík konstatoval, že rozhodnutí krajského zastupitelstva bylo jednoznačné.

„Jako krajský zastupitel jsem také s prodejem areálu školy souhlasil. Byl již dlouhou dobu uzavřen a nevyužíván, a pokud by se tento stav nezměnil, chátral by dál. Ovšem můj pohled coby zastupitele Havlíčkova Brodu tak jednoznačný není a mám jisté obavy, co a jak bude s areálem dál. Budoucí vlastník zatím žádné záruky havlíčkobrodskému zastupitelstvu neposkytl. Škoda, že vedení radnice nevypracovalo za celou dobu, co je škola prázdná, strategii, jak by s jejími jednotlivými objekty naložilo. Myslím, že reálné možnosti tady byly," prohlásil Plodík. Cenu třiceti milionů korun, za kterou byl kraj ochoten areál školy prodat havlíčkobrodské samosprávě, ale odmítl jako neúměrnou. „Za chybu bývalého pravicového vedení kraje, ale i tehdejší starostky Havlíčkova Brodu, Jany Fischerové, považuji, že studenti a učitelé zemědělské školy byli v roce 2011, a nebojím se toho slova, násilně přestěhováni do Humpolce," řekl doslova Plodík.

Na skutečnost, že nabídka kraje na odkoupení areálu školy přišla do Havlíčkova Brodu těsně před listopadovým zastupitelstvem upozornila právě poslankyně a brodská zastupitelka, Jana Fischerová. „Nebylo tak možné situaci detailněji posoudit a analyzovat," uvedla Fischerová a zdůraznila, že po celou dobu svého působení ve funkci starostky Havlíčkova Brodu usilovala o to, aby zemědělská škola ve městě zůstala a aby ji kraj převedl na město. „Nyní jsme v nové situaci. Uvítala bych, kdyby město s budoucím majitelem areálu školy o jeho záměrech jednalo," uzavřela Fischerová.