Recept na nezájem o práci ve volebních komisích na Vysočině? Peníze

Marie Chňoupková z Mastníka na Třebíčsku dříve pracovala jako volební komisařka. Seděla u posledních komunálních voleb, třikrát byla i u jiných. Na nadcházející volby do zastupitelstva už ale dohlížet nehodlá. „Je to můj osobní pohled, někoho to může bavit více. O účast v komisi mě vždy požádali na obci, chtěla jsem tedy pomoct. Ale postupem času jsem zjistila, jak je ta činnost ubíjející. Sedíte tam mnoho hodin a třeba právě u nás to nijak neodsýpá. Jsem spíš aktivní člověk a toto je ztráta dvou dnů, která za ty peníze nestojí,“ vysvětlila mladá žena.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Miroslava Šebestová

Stát vyplatí řadovému členu komise za dva dny u voleb osmnáct stovek, místopředsedovi 2100 korun, předsedovi ještě o stokorunu více. To ale řada lidí zřejmě nepovažuje za adekvátní odměnu, a proto mnohde mají s obsazením komisí problémy. Ty museli řešit i v Okříškách na Třebíčsku, kde se letos rozhodli komisím přispět. „Každému členovi přidáváme ze svého tisícovku. U nás se moc lidí do komisí nehlásilo a ani strany nenominovaly dostatečný počet komisařů. Po vyhlášení těchto mimořádných odměn ale máme členů dost, dokonce i náhradníky,“ informoval starosta Zdeněk Ryšavý. Okříšky mají tři volební komise, v každé sedí pět členů. „Těch patnáct tisíc tedy dotujeme ze svého, suplujeme stát. Problém je to ale dlouhodobý a netýká se jen našeho městysu. Stát by se nad tím měl zamyslet, protože jím stanovené částky opravdu přestávají být zajímavé,“ zamyslel se Ryšavý. Krásnější část lidstva míří do voleb, v Koutech mají ženy i vlastní kandidátku Ve městech se komise daří obsazovat lépe, ale neplatí to vždy. „Komunální volby mají složitější počítání hlasů, a proto jsme se v nich letos snažili navýšit minimální počet lidí. To se ale ukázalo jako nesnáz především v místních částech Havlíčkova Brodu, například v Poděbabech, ve Svatém Kříži či v Mírovce. Delegace za kandidující strany také letos nebyly úplné a museli jsme je doplňovat,“ popsala mluvčí havlíčkobrodské radnice Alena Doležalová. Pomáhají i úředníci Havlíčkobrodští proto o pomoc požádali zaměstnance úřadu. Díky nim a jejich blízkým se komise nakonec podařilo doplnit. Ve Žďáře nad Sázavou tyto těžkosti občas také mají. „V době covidu opravdu hrozilo, že komise nesestavíme,“ vzpomněla si tamní mluvčí Blanka Sobolová. Oproti tomu v Pelhřimově zatím žádné podobné potíže nezaznamenali. A třeba ve Velkém Meziříčí se židle v komisích letos rozebraly překvapivě rychle. „V Meziříčí problémy s personálním obsazením komisí nikdy nebyly. V letošním roce se po výzvě veřejnosti kapacita naplnila dokonce během jediného dne,“ sdělila Zuzana Najtová z velkomeziříčské radnice. Kdo chce vést obce na Třebíčsku? Deník přináší kandidátky pro komunální volby V komisích zasedá také mnoho úředníků Kraje Vysočina. „Je to ale jejich svobodné rozhodnutí, což je ideální praxe. Reagovali na výzvu místních úřadů nebo prostě chtějí při volbách pomoci bez toho, aby jim to bylo nařízeno či museli někoho nahrazovat,“ objasnila krajská mluvčí Jitka Svatošová. Podle ní mají logistiku na starosti města a obce. „Členy do okrskové volební komise mají právo delegovat strany, které se přihlásily v dané obci do voleb. Pokud se komise tímto způsobem nenaplní, je na starostovi, aby komisi doplnil například úředníky svého úřadu nebo příspěvkových organizací, spolků, ale třeba i rodinnými příslušníky,“ doplnila Svatošová. Ta zažila zatím jediný případ, kdy opravdu vážně hrozilo, že se komise nedá dohromady. „Byla to jedna obec na Pelhřimovsku. Nakonec se ale i tam podařilo komisi najmenovat z pozice vedení obce,“ dodala krajská mluvčí.

