Vrbice – Ludmila Hamrová z Vrbice na Havlíčkobrodsku se narodila těsně po první světové válce, 11. listopadu 1919. I ve svých sto letech vypadá skvěle. Jen trochu ji zlobí sluch. Čte, luští křížovky, má ráda muziku, ruční práce, a za svoji dlouhověkost prý vděčí tomu, že celý život pracovala a hlavně že měla kolem sebe hodnou a milující rodinu.

Pět generací. To je velká a soudržná rodina Hamrových z Vrbice, ze které se těší paní Ludmila. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Rodina tak velká a na první pohled soudržná, jako je rodina Hamrových z Vrbice, se dnes už těžko hledá. Možná je to tím, že měli ve své mamince, babičce a prababičce životní příklad. „Když se podívám zpátky, tak můj život byl vlastně dost těžký. Měli jsme jen malé pole. Tatínek, aby se uživil, dělal kováře. Do mých pětadvaceti let jsme u nás například neměli elektřinu. To si málo kdo dneska umí představit. Četla jsem si pod peřinou při kapesní svítilně. Doma se jinak svítilo petrolejkou. Dobře jsem se učila, chtěla jsem být učitelkou, ale nakonec jsem se musela starat o rodiče. Můj tatínek po roce 1948 do zemědělského družstva nechtěl, ale nakonec mu nic jiného nezbylo. Neuživil by se a na těžkou práci už nestačil. Já chodila s kosou sekat škarpy, abych měla čím nakrmit naši krávu,“ vzpomíná paní Ludmila, která celý život pracovala v zemědělství, pak prodávala v obchodě.