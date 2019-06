Akci pořádá Neformální Sdružení přátel Brodění. „ Zábavné odpoledne je určeno všem Broďákům i přespolním a zejména rodinám s dětmi. Kromě vlastního brodění si mohou návštěvníci vyzkoušet plavbu na lodích, nafukovacích člunech a prototypu vodních lyží na vlastní pohon,“ popsal za organizátory Jiří Jedlička a dodal, že zájemci se nemusí hlásit dopředu.

„Chceme se pobavit a přebrodit Sázavu, protože žijeme ve městě, které se už několik staletí jmenuje Brod, podle místa kde poutníci a karavany od nepaměti přecházeli řeku. A co bychom to byli za Broďáky, kdybychom alespoň jednou ročně nepřebrodili. A po přebrodění chceme dobře pobavit sebe i druhé – malé i velké Broďáky. A to není málo,“ řekl s úsměvem Jedlička.

Na své si přijdou i diváci. „Pro děti je připravený i skákací hrad, trampolína, maxipískoviště a každý si bude moci zkusit i přes řeku po napnuté slack line. Ukázky parkouru předvede havlíčkobrodský spolek Leap Parkour. Zajištěno je kvalitní občerstvení a na závěr i koncert živé hudby pelhřimovské skupiny Blackhorn de Gen,“ lákal Jedlička.